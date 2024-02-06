"Дія" буде готова до голосування кількох мільйонів користувачів під час Нацвідбору на "Євробачення" у 2025 році - Федоров

Наступного року під час Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" застосунок "Дія" буде готовий до голосування кількох мільйонів користувачів, заявляє віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми виконали роботу над помилками. "Дія" запрацювала одразу вночі, а наступного дня вже всі українці змогли проголосувати, і ми бачимо рекордні результати з голосування. Наступного року будемо відразу готові до кількох мільйонів голосувань", - сказав Федоров в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Як повідомлялося, у суботу, 3 лютого, відбувався Національний відбір на "Євробачення-2024". Після виступу всіх фіналістів ведучі оголосили про початок глядацького голосування, яке цього року відбувається в "Дії". Але через велику кількість одночасних відвідувачів у застосунку стався збій, у зв'язку з чим голосування продовжили на добу. Тоді Федоров заявив, що кількість користувачів у "Дії" була рекордною за всю історію проєкту - 15 тис. на секунду замість 800 у рутинному режимі. Пізніше в Мінцифри заявили, що збій застосунку "Дія" пов'язаний із неможливістю реєстрів обробити великий потік запитів.

У глядацькому голосуванні Нацвідбору на "Євробачення-2024" взяли участь 1 млн 167 тис. українців. У 2023 році у відповідному голосуванні в застосунку "Дія" взяли участь лише 166,8 тис. громадян.