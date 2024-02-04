Збій "Дії" під час голосування в нацвідборі на "Євробачення-2024" пов'язаний із неможливістю реєстрів обробити великий потік запитів - Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації заявляють, що збій застосунку "Дія" під час голосування в національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" пов'язаний із неспроможністю реєстрів обробити великий потік запитів.

"Понад 24 тисячі запитів на секунду, тисячі коментарів на Ютубі та в соцмережах, десятки смішних мемів від професіоналів і початківців - усе це про "Дію" і нацвідбір на "Євробачення" 3 лютого. Що сталося? Справді рекордне навантаження за весь час роботи мобільного застосунку. Більше, ніж коли голосували на нацвідборі торік, ніж коли подавалися на ковідну тисячу чи генерували сертифікати з "Дія.Підписом". Тому багато хто опинився в черзі на те, щоб віддати голос", - написав керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік у Facebook.

Він нагадав, що "Дія" не зберігає персональних даних, а під час входу в опитування надсилає запит до реєстру і перевіряє громадянство та вік.

У результаті, за його словами, реєстр не зміг обробити великий потік, тому виникла штучна черга з відповідями, що і призводить до збою відображення користувачам опитування.

"Масштабувалися ми чи ні? Природно, як зазвичай. У 5 разів від максимуму. Чи проводили навантажувальні тести? Звичайно. Але нинішній нацвідбір дав у 30 разів більше навантаження", - заявив він.

Банік наголосив, що фахівці вже проаналізували все, що відбувається, перебудували й адаптувалися.

"Сьогодні будемо моніторити все до закінчення голосування і тримати руку на пульсі. Зробимо висновки на майбутнє. "Дія" стійко витримала всі атаки і блекаути, витримає і наступні нацвідбори та пікові навантаження", - підсумував він.

Як повідомлялося, у суботу, 3 лютого, відбувався нацвідбір на "Євробачення-2024". Після виступу всіх фіналістів, ведучі оголосили про початок глядацького голосування, яке цьогоріч відбувається в "Дії". Але через велику кількість одночасних відвідувачів у додатку стався збій.

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що кількість користувачів у "Дії" була рекордною за всю історію проєкту - 15 тис. на секунду замість 800 у рутинному режимі.

У зв'язку з цим голосування продовжили на добу, а оголошення переможців відбудеться в прямому ефірі 4 лютого після 19:00.