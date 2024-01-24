Мінцифри, МОН і Фонд Олени Зеленської створюють коаліцію девайсів для постачання 50 тис. гаджетів українським школам

Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) спільно з Міністерством освіти і науки (МОН) та Фондом Олени Зеленської створює міжнародну коаліцію девайсів, у рамках якої українським школам буде передано 50 тис. гаджетів.

"Коаліція девайсів - це об'єднання організацій, бізнесу, урядів та меценатів, що передає девайси українським учням та вчителям. Мета коаліції на цей рік - закрити критичну потребу в девайсах для дітей та вчителів із 10 областей, де зараз переважає дистанційне навчання. Наразі критична потреба ноутбуків становить понад 96 тис. пристроїв для дітей і понад 29 тис. для вчителів", - повідомив віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на фейсбук-сторінці у середу.

Зазначається, що через повномасштабну війну перед сферою освіти постає безліч викликів. Один із них - забезпечити якісне онлайн-навчання для дітей, які не мають можливості навчатися офлайн.

"Забезпечення девайсами - це критичне питання, адже зараз приблизно два мільйони дітей продовжують навчатися онлайн або в змішаному форматі. Із них 327 тис. дітей пропускають заняття або можуть і зовсім не відвідувати, бо немає гаджетів", - пояснив очільник Мінцифри.

Віцепрем'єр повідомив, що вже є перші домовленості про постачання 50 тис. гаджетів від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Education Cannot Wait і Міністерства економіки. Мінцифри працює над створенням цифрової екосистеми, щоб переконатися, що ці девайси ефективно інтегрують в освітній процес.