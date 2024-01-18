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18:51 18.01.2024

Українські хакери викрали техдокументацію на 500 об'єктів Міноборони РФ

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Українські хакери викрали техдокументацію на 500 об'єктів Міноборони РФ

Хакери угруповання Blackjack, які, імовірно, мають стосунок до Служби безпеки України, зламали сервери російського державного підприємства "Главное военно-строительное управление по специальным объектам", яке будує військові об'єкти на всій території РФ, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер поінформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, хакери завантажили понад 500 паспортів військових об'єктів Міноборони РФ: арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми, зокрема розташовані на окупованих територіях України, а також іншу технічну й проєктну документацію сукупним обсягом понад 1,2 ТБ.

Хакери також знесли сім серверів і зашифрували понад 150 комп'ютерів співробітників установи, через що більшість російських спецбудівельників залишилися без усього масиву даних і резервних копій інформації.

Теги: #хакери #документація #міноборони_рф

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