Інтерфакс-Україна
Події
09:47 10.10.2025

Остерська громада перша повністю інтегрувала містобудівну документацію до Містобудівного кадастру

Остерська громада перша повністю інтегрувала містобудівну документацію до Містобудівного кадастру
Остерська громада на Чернігівщині перша повністю оцифрувала містобудівну документацію та інтегрувала її до Містобудівного кадастру на державному рівні (МБКД), повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Повідомляється, що створена база даних включає понад 200 тис. геопросторових об’єктів, зокрема земельні ділянки (майже 46 тис., пов’язаних у єдину систему), будівлі та споруди, дороги, інженерні мережі, природно-заповідні території та об’єкти Смарагдової мережі; історико-культурні пам’ятки та археологічні зони, рекреаційні та туристичні маршрути, території для розвитку енергетики та виробництва.

Остерська громада працює з комплексним планом просторового розвитку, що передбачає створення екоіндустріального парку між м. Остер і с. Жуківщина, розвиток сонячної та вітрової енергетики на понад 250 га й запуск нових туристичних маршрутів і рекреаційних зон.

Комплексний план просторового розвитку території Остерської територіальної громади розроблено в рамках програми USAID з аграрного і сільського розвитку.

Містобудівний кадастр на державному рівні впроваджується у співпраці Міністерства розвитку громад та територій та Міністерства цифрової трансформації за підтримки проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що виконується Eurasia Foundation та фінансується UK Dev. Партнер проєкту – Фонд "Східна Європа".

