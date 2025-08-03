Інтерфакс-Україна
Події
10:30 03.08.2025

ГУР здобули секретні дані про новітній атомний підводний крейсер РФ

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ГУР здобули секретні дані про новітній атомний підводний крейсер РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) отримало закриту внутрішню документацію про атомну субмарину стратегічного призначення К-555 "Князь Пожарський" проєкту 955А "Борей-А".

До розпорядження української розвідки потрапили поіменні списки особового складу екіпажу з інформацією про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки, бойові інструкції для екіпажу, бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу, а також приписи в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування, інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні. Окрім того, здобуто виписку з книги корабельних розкладів "Князя Пожарського", що регламентує щоденну бойову та повсякденну роботу субмарини.

"Здобута розвідниками інформація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише ‘князя Пожарського’, а й інших субмарин проєкту 955А, критично важливих для підтримки імперського міфу держави-агресора Росії", — зазначили у пресслужбі ГУР.

Підводний човен "Князь Пожарський" увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів Північного флоту ВМФ РФ 24 липня 2025 року, базується у Ґаджієво (Мурманська область). Субмарина оснащена 16 шахтами для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 "Булава-30", кожна з яких може нести до 10 бойових блоків. Приймав човен на бойове чергування особисто Путін.

Теги: #субмарина #гур_міноборони #документація

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