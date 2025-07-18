Уряд ухвалив постанову для підвищення доступності проєктної документації будівництва

Кабінет Міністрів ухвалив постанову для спрощення доступу до проєктної документації у сфері будівництва та посилення прозорості її експертизи, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку).

"Скасування зайвої бюрократії, автоматизована експертиза та уніфіковані вимоги забезпечують зручність для проєктантів і громад, а також дозволяють ефективно використовувати кошти й вибудовувати прозорі, підзвітні процеси", – пояснив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, чиї слова наведено у пресрелізі.

Згідно з повідомленням, постанова скасовує вимоги щодо інформування Мінрозвитку про затвердження проєктів вартістю понад 120 млн грн, якщо їх погоджують центральні органи влади чи наукові установи.

Крім того, скасовується необхідність дублювання інформації про проходження оцінки впливу на довкілля у проєктній документації.

У типових проєктах відтепер має передбачатися розділ щодо заходів цивільного захисту.

Також впроваджується автоматична перевірка звіту про експертизу в електронній системі, за результатами якої формується протокол перевірки.