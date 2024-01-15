Rakuten у 2024 р. планує відкрити додатковий офіс у Києві та приєднатися до "Дія.City"

Японська e-commerce-компанія Rakuten оголосила про плани у 2024 році долучитися до української ініціативи "Дія.City" з розвитку ІТ-сектору країни та відкрити додатковий офіс у Києві.

"Плани Rakuten щодо присутності в Україні передбачають додатковий найм у технологічному секторі та призначення регіонального менеджера", - йдеться в повідомленні компанії в понеділок.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в Rakuten, приєднання до "Дія.City" в найближчих планах - компанія планує подати заявку вже навесні цього року.

Зазначено, що одним із наступних кроків стане запуск в Україні сервісу цифрового гаманця Rakuten Viber після успішного його впровадження в кількох європейських країнах: користувачам будуть доступні нові фінансові послуги, включно з можливістю надсилати гроші в країну та з неї за допомогою миттєвих транзакцій.

У Rakuten також повідомили про плани відкрити в Києві додатковий офіс.

"Новий київський офіс дасть змогу місцевій команді працювати разом, більш ефективно розробляти технологічні продукти та послуги для користувачів в усьому світі, зміцнюючи репутацію України як центру ІТ-інновацій", - наголошується в релізі.

Уточнюється, що три компанії Rakuten із розробки та маркетингу - Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards - наразі працюють у Києві та Одесі.