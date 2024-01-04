За атакою на "Київстар" стоїть хакерське угруповання Sandworm - СБУ

Хакерське угруповання Sandworm, яке є штатним підрозділом російської воєнної розвідки, стоїть за атакою на українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" наприкінці грудня 2023 року, підтвердив начальник департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк в інтерв'ю агентству Reuters.

"СБУ не лише допомогла "Київстару" відновити роботу за кілька днів, а й відбити нові кібератаки. Після масштабного зламу ми запобігли низці спроб заподіяти ще більшої шкоди оператору", - наводить слова Вітюка пресслужба СБУ в телеграм-каналі в четвер.

За словами начальника департаменту, ворог розраховував завдати декількох ударів поспіль, щоб максимально надовго залишити людей без зв'язку. "У такому разі тривалого перевантаження своїх мереж могли не витримати й інші оператори", - зазначив він.

Вітюк повідомив, що СБУ продовжує розслідувати справу масштабного злому "Київстару" за декількома статтями Кримінального кодексу України.

"Наразі кіберфахівці Служби безпеки вже досліджують окремі зразки шкідливого програмного забезпечення, яке використовував ворог. Атака старанно готувалася багато місяців", - розповів керівник департаменту СБУ.

Вітюк підтвердив, що за цією атакою стоїть хакерське угруповання Sandworm, яке є штатним підрозділом російської воєнної розвідки і раніше неодноразово здійснювало кібератаки на українські об'єкти, зокрема операторів зв'язку та інтернет-провайдерів. Також він наголосив, що ця кібератака мала значний вплив на цивільне населення, але не мала серйозного ефекту на військові комунікації, оскільки Сили оборони використовують різні алгоритми і протоколи зв'язку.

Загалом, за словами Вітюка, від початку повномасштабного вторгнення СБУ відпрацювала близько 9 тис. кібератак на державні ресурси та об'єкти критичної інфраструктури України.