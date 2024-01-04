Телеком

11:13 04.01.2024

За атакою на "Київстар" стоїть хакерське угруповання Sandworm - СБУ

2 хв читати
За атакою на "Київстар" стоїть хакерське угруповання Sandworm - СБУ

Хакерське угруповання Sandworm, яке є штатним підрозділом російської воєнної розвідки, стоїть за атакою на українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" наприкінці грудня 2023 року, підтвердив начальник департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк в інтерв'ю агентству Reuters.

"СБУ не лише допомогла "Київстару" відновити роботу за кілька днів, а й відбити нові кібератаки. Після масштабного зламу ми запобігли низці спроб заподіяти ще більшої шкоди оператору", - наводить слова Вітюка пресслужба СБУ в телеграм-каналі в четвер.

За словами начальника департаменту, ворог розраховував завдати декількох ударів поспіль, щоб максимально надовго залишити людей без зв'язку. "У такому разі тривалого перевантаження своїх мереж могли не витримати й інші оператори", - зазначив він.

Вітюк повідомив, що СБУ продовжує розслідувати справу масштабного злому "Київстару" за декількома статтями Кримінального кодексу України.

"Наразі кіберфахівці Служби безпеки вже досліджують окремі зразки шкідливого програмного забезпечення, яке використовував ворог. Атака старанно готувалася багато місяців", - розповів керівник департаменту СБУ.

Вітюк підтвердив, що за цією атакою стоїть хакерське угруповання Sandworm, яке є штатним підрозділом російської воєнної розвідки і раніше неодноразово здійснювало кібератаки на українські об'єкти, зокрема операторів зв'язку та інтернет-провайдерів. Також він наголосив, що ця кібератака мала значний вплив на цивільне населення, але не мала серйозного ефекту на військові комунікації, оскільки Сили оборони використовують різні алгоритми і протоколи зв'язку.

Загалом, за словами Вітюка, від початку повномасштабного вторгнення СБУ відпрацювала близько 9 тис. кібератак на державні ресурси та об'єкти критичної інфраструктури України.

 

Теги: #сбу #київстар #кібератака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:17 04.01.2024
СБУ та спецслужба Молдови знешкодили угруповання, яке вивозило ухилянтів з України до Придністров'я

СБУ та спецслужба Молдови знешкодили угруповання, яке вивозило ухилянтів з України до Придністров'я

18:31 03.01.2024
СБУ викрила блогерів, які оприлюднили відео ворожих "прильотів" по Києву 2 січня

СБУ викрила блогерів, які оприлюднили відео ворожих "прильотів" по Києву 2 січня

10:51 03.01.2024
СБУ затримала в Києві ексчиновника, який чинив інформдиверсії проти України

СБУ затримала в Києві ексчиновника, який чинив інформдиверсії проти України

16:58 02.01.2024
СБУ заблокувала вебкамери, які "засвітили" роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ 2 січня

СБУ заблокувала вебкамери, які "засвітили" роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ 2 січня

13:07 01.01.2024
Після російських ракетоносіїв у Чорному морі настане черга підводних човнів - глава СБУ про використання морських дронів

Після російських ракетоносіїв у Чорному морі настане черга підводних човнів - глава СБУ про використання морських дронів

17:27 31.12.2023
Українська кіберармія зупинила роботу платіжних терміналів Евотор в РФ

Українська кіберармія зупинила роботу платіжних терміналів Евотор в РФ

15:30 27.12.2023
IT-армія атакувала найбільшу ERP-систему в Росії і зупинила її роботу

IT-армія атакувала найбільшу ERP-систему в Росії і зупинила її роботу

14:45 27.12.2023
СБУ знищила понад 500 російських танків у 2023 році

СБУ знищила понад 500 російських танків у 2023 році

13:25 26.12.2023
СБУ затримала в Києві власника інтернет-провайдера, який транслював кремлівську пропаганду на Луганщині

СБУ затримала в Києві власника інтернет-провайдера, який транслював кремлівську пропаганду на Луганщині

21:00 24.12.2023
СБУ використовує морські дрони "Sea Baby" і "Мамай" для спецоперацій на Чорному морі

СБУ використовує морські дрони "Sea Baby" і "Мамай" для спецоперацій на Чорному морі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські телеканали розглядають можливість зміни формату єдиного телемарафону

Українська кіберармія зупинила роботу платіжних терміналів Евотор в РФ

Напередодні нового року поштові відділення працюватимуть в особливому режимі, 1 січня - майже у всіх вихідний

IT-армія атакувала найбільшу ERP-систему в Росії і зупинила її роботу

"Київстар" компенсує абонентам збій безоплатним місяцем послуг і виділить 100 млн грн на ЗСУ

ОСТАННЄ

Цукерберг продав акції Meta на $428 млн у листопаді-грудні

SpaceX запустила супутники, що дадуть змогу підключати мобільні

Українські телеканали розглядають можливість зміни формату єдиного телемарафону

Квоти використання української мови для теле- і радіомовлення підвищилися з 1 січня 2024 року

Turkcell продає lifecell та інші українські активи французькій NJJ Capital

Напередодні нового року поштові відділення працюватимуть в особливому режимі, 1 січня - майже у всіх вихідний

Робочі місця, які поки що не забере ШІ

"Нова пошта" у 2023 р. наростила кількість відділень і поштоматів на 22,4%

Американська влада заборонила Apple продавати дві моделі Apple Watch у США

Кабмін виділив 48,2 млн грн для Концерну РРТ на цифрове мовлення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА