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16:46 02.01.2024

Українські телеканали розглядають можливість зміни формату єдиного телемарафону

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Українські телеканали розглядають можливість зміни формату єдиного телемарафону

Українські телеканали розглядають можливість зміни формату загальнонаціонального марафону "Єдині новини", заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

"Насичення інформаційного простору новинами, меседжами - це, звичайно, добра справа, всі журналісти мають змогу готувати продукти різного спрямування. Але є позиції, які є вкрай актуальними. І марафон досяг цієї мети, коли до громадян України надходила необхідна, важлива, оперативна інформація про події в країні. Життя йде, змінюються і наше бачення, і формати, запрацювала економіка, з'явилися рекламодавці. Сьогодні телеканали розглядають можливість зміни цього формату", - сказав Карандєєв в ексклюзивному інтерв'ю Українському радіо.

Він зазначив, що йдеться про "ключові телеканали України, які мають найбільшу аудиторію". "І для них теж важливим є внесення нових форм, нових форматів. Мені здається, що найближчим часом такі пропозиції будуть випрацювані. І консолідованим рішенням, так само як ухвалювали рішення про запровадження "Єдиних новин", будуть внесені зміни в цей формат", - розповів глава відомства.

За словами Карандєєва, наразі держава сприяє фінансовій реалізації цього проєкту, "покриваючи витрати, які здійснюють телеканали для забезпечення всіх громадян України важливою інформацією, яка нам необхідна для прийняття важливих рішень".

Водночас в. о. міністра зазначив, що робота телемарафону в нинішньому вигляді була "надзвичайно актуальною на першому етапі війни". "Коли взагалі зупинилася економіка України, коли зупинилися рекламні надходження до телеканалів, коли нам треба було у форматі "ванвойсу" доносити до громадян оперативну й актуальну інформацію", - пояснив Карандєєв.

 

Теги: #телемарафон #мінкультури #телеканали

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