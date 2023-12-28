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15:27 28.12.2023

"Нова пошта" у 2023 р. наростила кількість відділень і поштоматів на 22,4%

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"Нова пошта" у 2023 р. наростила кількість відділень і поштоматів на 22,4%

Група компаній "Нова пошта" у 2023 році відкрила 4850 відділень і поштоматів, збільшивши їхню загальну кількість на 22,4% - до 26,5 тис., повідомила пресслужба групи в четвер.

Згідно з її релізом, у 2023 році "Нова пошта" доставила рекордну для компанії кількість відправлень - понад 400 млн, що на 10% більше, ніж у довоєнному 2021 році.

Зазначено, що 18 грудня цього року компанія доставила 2 млн 12,94 тис. відправлень, оновивши рекорд, установлений 30 грудня минулого року - 1,96 млн відправлень.

Крім того, зазначається в релізі, компанія запустила два нові термінали в Києві та Одесі.

"Це потужні автоматизовані сортувальні центри, що надають нам змогу утримувати високу швидкість доставки в умовах зростання обсягу вантажів", - зазначив СЕО "Нової пошти" Олександр Бульба.

До групи компаній "Нова пошта" входять українські та зарубіжні компанії, зокрема, "Нова пошта", "НП Логістик", платіжна система NovaPay і "Нова пошта Глобал".

Минулого року компанія відзвітувала про 315 млн оброблених відправлень.

За підсумками дев'яти місяців цього року вирторг ТОВ "Нова пошта" зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 62,8% - до 25 млрд 748,5 млн грн, а чистий прибуток - на 74,2%, до 3 млрд 208,1 млн грн.

 

Теги: #нова_пошта #підсумки

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