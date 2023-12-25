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09:58 25.12.2023

Кабмін виділив 48,2 млн грн для Концерну РРТ на цифрове мовлення

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Кабмін виділив 48,2 млн грн для Концерну РРТ на цифрове мовлення

Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ) Кабінет Міністрів виділив 48,2 млн грн на функціонування цифрового мовлення.

Згідно з розпорядженням №1169 від 22 грудня, уряд виділив адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (для Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення) 48 169 265 грн для забезпечення: сталого функціонування цифрових телевізійних мереж - 24 554 820 грн; резервного живлення об'єктів цифрового ефірного мовлення - 23 614 445 грн.

Теги: #фінансування #ррт

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