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15:42 21.12.2023

"Київстар" надав користувачам безкоштовний доступ до "Київстар ТБ"

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"Київстар" надав користувачам безкоштовний доступ до "Київстар ТБ"

Найбільший український оператор зв'язку "Київстар" як компенсацію за проблеми зі зв'язком під час масштабного збою надав усім користувачам безплатний доступ до "Київстар ТБ".

"Працює "Київстар ТБ" із безкоштовним доступом для всіх, навіть неавторизованих користувачів, доки ми справляємося з наслідками хакерської атаки", - повідомила компанія на фейсбук-сторінці у четвер.

Мобільний оператор уточнив, що станом на 21 грудня вдалося відновити послугу "Домашній інтернет". При цьому, як зазначається, в окремих користувачів ще можуть виникати труднощі з локальним обладнанням.

Раніше "Київстар" повідомив, що як компенсацію абоненти отримають можливість безкоштовно користуватися послугами, на які вони підписані, протягом місяця. Крім того, мобільний оператор виділить 100 млн грн Збройним силам України

Також уточнено, що абонентам "Домашнього інтернету" і тарифів "ВСЕ РАЗОМ" не буде списано планової плати за пакет послуг із 1 до 31 січня, а для контрактних абонентів із послугою "Домашній інтернет" - із 22 грудня до 21 січня.

Для корпоративних клієнтів це буде оформлено у вигляді знижки в 100% на плату за тариф з використанням послуг мобільного зв'язку, фіксованого інтернету, передачі даних і телефонії з 1 до 31 січня.

Як повідомлялося, після збою рано вранці 12 грудня, спричиненого масштабною кібератакою, "Київстар" почав відновлення послуг голосового зв'язку ввечері 13 грудня, за добу в окремих регіонах знову запрацював мобільний інтернет від компанії, а про його повне відновлення загалом у країні компанія повідомила ввечері 15 грудня.

Про відновлення основних послуг, включно з смс і мобільним інтернетом у роумінгу, компанія повідомила 20 грудня. 

Теги: #компенсація #київстар #київстар_тб

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