"Київстар" компенсує абонентам збій безоплатним місяцем послуг і виділить 100 млн грн на ЗСУ

Найбільший український оператор зв'язку "Київстар" як компенсацію за проблеми зі зв'язком під час масштабного збою надасть наявним абонентам можливість безоплатного користування послугами, на які вони мають передплату, протягом місяця і виділить 100 млн грн на Збройні сили України, повідомила компанія в четвер.

"У соцмережах ми бачили багато пропозицій перенаправити персональні компенсації клієнтів на допомогу ЗСУ. Ми вирішили не обирати - компенсації чи донат. Тому, крім скасування плати за тариф, "Київстар" виділяє 100 млн грн на потреби ЗСУ", - наведено в релізі слова президента компанії Олександра Комарова.

Уточнюється, що абонентам передоплати, контракту і контрактним абонентам із послугою "Домашній інтернет" не буде списано планової плати за пакет послуг у період із 22 грудня до 21 січня, тоді як усім іншим абонентам послуги надаватимуть безоплатно з 1 до 31 січня.

Уточнюється, що для корпоративних клієнтів це буде оформлено у вигляді знижки в 100% на плату за тариф з використанням послуг мобільного зв'язку, фіксованого інтернету, передавання даних і телефонії з 1 до 31 січня.

Як повідомлялося, після збою рано-вранці 12 грудня, спричиненого масштабною кібератакою, "Київстар" розпочав відновлення послуг голосового зв'язку ввечері 13 грудня, за добу в окремих регіонах знову запрацював мобільний інтернет від компанії, а про його повне відновлення загалом у країні компанія повідомила ввечері 15 грудня.

Про повне відновлення всіх послуг, включно з смс і мобільним інтернетом у роумінгу, компанія заявила 20 грудня.