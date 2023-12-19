Мінцифри з 19 грудня впроваджує новий інтерфейс у "Дії", - Федоров

Міністерство цифрової трансформації з 19 грудня запустило оновлений інтерфейс застосунку "Дія" - версію "Дія 4.0", вихід якої приурочено до Diia Summit, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у кулуарах заходу у вівторок.

"Інтерфейс "Дія 4.0" уже запущено. Ми до Diia Summit завантажили оновлену версію", - сказав він.

За словами Федорова, впроваджено єдиний стиль для всіх документів і динамічне тло як елемент, завдяки якому можна переконатися, що "Дія" справжня.

У розділі "Документи" в новій версії фото користувача збільшено завдяки ефективному використанню простору, що особливо зручно, якщо в смартфона маленький екран.

Замість окремого кольору на кожен документ і райдуги запроваджено динамічне градієнтне тло. Меню розділу "Документи" більш помітне, інформативне та зручне для інтуїтивного використання. Вища контрастність і краща читабельність.

У застосунку з'явилася "Стрічка", завдяки якій усі необхідні розділи будуть під рукою. У стрічці можна дивитися новини "Дії".

Федоров підтвердив, що також триває робота над створенням ШІ-асистента в "Дії". За його словами, це необхідно, щоб розвантажити кол-центр і швидко відповідати всім користувачам, у яких виникають запитання.

"Ми зараз тестуємо цей продукт. Нам не подобається швидкість відповіді та якість відповідей, незважаючи на те, що ми використовуємо найпопулярнішу у світі систему "штучний інтелект", яку всі знають. Але ми поки що незадоволені результатом, ми продовжуємо навчати ШІ, тому не можу анонсувати термінів. Ми думали, що це відбудеться швидко, але ми не можемо принести в жертву якість послуг", - сказав міністр.

Віцепрем'єр також анонсував запуск трьох нових послуг в "е-Підприємець", який також буде доступний у "Дії".

У межах проєкту вже передбачено вісім послуг: державна реєстрація фізособи-підприємця; реєстрація змін у відомостях про фізособу в Єдиному державному реєстрі; держреєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки; державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів; подання інформації про вакансії; держреєстрація платника єдиного податку; держреєстрація платника податку на додану вартість; держреєстрація платника податку на додану вартість; подання інформації про вакансії.