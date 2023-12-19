У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що з початку повномасштабної війни в "Дії" запущено 70 нових сервісів.

"Сьогодні "Дією" користується майже 20 млн людей. Від початку повномасштабної війни ми запустили ще 70 нових сервісів і працюємо над стартом нових", - сказав Шмигаль на Diia Summit у вівторок у Києві.

За його словами, серед найбільш затребуваних послуг серед українців: оформлення свідоцтва про шлюб, документи про народження дитини, декларації з сімейними лікарями, соціальні онлайн-послуги.

"Цифровізація - це не тільки про зручність, а і про ощадливість в умовах важкої війни з жорстоким ворогом. Внутрішні ресурси держава спрямовує на оборону", - зазначив він.

Прем'єр наголосив на нагальній потребі посилити ефективність видатків там, де це можливо.

Також він зазначив, що на сьогодні щорічний економічний і антикорупційний ефект цифровізації становить 34 млрд грн.

"Сьогодні ми запроваджуємо дедалі нові сервіси й будемо більше посилювати цей ефект", - констатував Шмигаль.