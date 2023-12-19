Телеком

13:40 19.12.2023

У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни - Шмигаль

1 хв читати
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що з початку повномасштабної війни в "Дії" запущено 70 нових сервісів.

"Сьогодні "Дією" користується майже 20 млн людей. Від початку повномасштабної війни ми запустили ще 70 нових сервісів і працюємо над стартом нових", - сказав Шмигаль на Diia Summit у вівторок у Києві.

За його словами, серед найбільш затребуваних послуг серед українців: оформлення свідоцтва про шлюб, документи про народження дитини, декларації з сімейними лікарями, соціальні онлайн-послуги.

"Цифровізація - це не тільки про зручність, а і про ощадливість в умовах важкої війни з жорстоким ворогом. Внутрішні ресурси держава спрямовує на оборону", - зазначив він.

Прем'єр наголосив на нагальній потребі посилити ефективність видатків там, де це можливо.

Також він зазначив, що на сьогодні щорічний економічний і антикорупційний ефект цифровізації становить 34 млрд грн.

"Сьогодні ми запроваджуємо дедалі нові сервіси й будемо більше посилювати цей ефект", - констатував Шмигаль.

Теги: #дія #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:36 19.12.2023
Застосунок "Дія" став громадським інструментом - Зеленський

Застосунок "Дія" став громадським інструментом - Зеленський

18:03 18.12.2023
Мінцифри оновить інтерфейс застосунку "Дія" і впровадить у нього ШІ-асистента

Мінцифри оновить інтерфейс застосунку "Дія" і впровадить у нього ШІ-асистента

17:52 18.12.2023
Шмигаль після схвалення 12-го пакета санкцій ЄС: Тиск на Росію має системно тривати, щоб знекровити російську військову машину

Шмигаль після схвалення 12-го пакета санкцій ЄС: Тиск на Росію має системно тривати, щоб знекровити російську військову машину

17:28 18.12.2023
Новий законопроєкт про розмитнення автомобілів у "Дії" буде зареєстровано у Верховній Раді до кінця року

Новий законопроєкт про розмитнення автомобілів у "Дії" буде зареєстровано у Верховній Раді до кінця року

10:29 15.12.2023
У "Дії" триває голосування за одинадцятого фіналіста нацвідбору на "Євробачення-2024"

У "Дії" триває голосування за одинадцятого фіналіста нацвідбору на "Євробачення-2024"

09:50 15.12.2023
Шмигаль: Фіндопомога партнерів дає змогу забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати внутрішні ресурси на потреби армії

Шмигаль: Фіндопомога партнерів дає змогу забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати внутрішні ресурси на потреби армії

20:26 14.12.2023
Шмигаль про рішення Євроради: Попереду непростий шлях, і ми готові пройти його дуже швидко

Шмигаль про рішення Євроради: Попереду непростий шлях, і ми готові пройти його дуже швидко

12:40 13.12.2023
Шмигаль: Попри повномасштабну агресію РФ, відданість України реформам залишається непохитною

Шмигаль: Попри повномасштабну агресію РФ, відданість України реформам залишається непохитною

11:01 13.12.2023
Шмигаль закликав українців економити е/е через дефіцит в енергосистемі

Шмигаль закликав українців економити е/е через дефіцит в енергосистемі

18:37 12.12.2023
Уряд починає виплачувати кошти на капремонт пошкодженої житлової нерухомості за програмою "єВідновлення" - Шмигаль

Уряд починає виплачувати кошти на капремонт пошкодженої житлової нерухомості за програмою "єВідновлення" - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" відновив швидкісний мобільний інтернет у метрополітені Києва та Харкова

"Київстар" з 11:00 відновив доступ до послуг SMS

"Київстар" відновив роботу VPN, працює над M2M, а на черзі відновлення SMS

"Київстар" відновив доступ до мобільного інтернету на всій території країни

"Київстар" відновив послуги міжнародного голосового роумінгу, стабілізував зв'язок у Києві

ОСТАННЄ

Проєкт "Дія.Офіс" перебуває в бета-тестуванні в Мінцифри - Федоров

Жінки становлять більшість складу працівників медіа - дослідження

"Київстар" відновив швидкісний мобільний інтернет у метрополітені Києва та Харкова

Мінкультури має намір виділити 10 млн грн на моніторинг інформації у вітчизняних медіа у 2024 році

Spotify повністю припинив своє існування у Росії - Мінкультури

Recorded Future виділить понад $23 млн на кібербезпеку України у 2024 році

Amazon і Games Workshop зніматимуть фільми на основі гри Warhammer 40000

Amazon и Games Workshop будут снимать фильмы по игре Warhammer 40000

Amazon і Games Workshop зніматимуть фільми за грою Warhammer 40000

Розвідувально-аналітична компанія Recorded Future виділяє Україні понад $23 млн, зокрема на захист від кіберзагроз

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА