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11:29 19.12.2023

Мінкультури має намір виділити 10 млн грн на моніторинг інформації у вітчизняних медіа у 2024 році

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Мінкультури має намір виділити 10 млн грн на моніторинг інформації у вітчизняних медіа у 2024 році

Міністерство культури та інформаційної політики має намір виділити 10 млн грн на проведення заходів із моніторингу інформації у вітчизняних медіа у 2024 році.

Згідно з наказом №709 від 18 грудня, Міністерство культури та інформполітики доручило державному підприємству "Центр захисту інформаційного простору України" з 1 січня до 31 грудня 2024 року забезпечити підготовку та проведення заходу з моніторингу інформації у вітчизняних медіа.

З огляду на це департаменту фінансів міністерства доручено передбачити асигнування на проведення заходів у сумі 10 млн грн, зокрема 909 тис. грн на утримання служби виконавця.

Теги: #медіа #мінкультури

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