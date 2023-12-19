Мінкультури має намір виділити 10 млн грн на моніторинг інформації у вітчизняних медіа у 2024 році

Міністерство культури та інформаційної політики має намір виділити 10 млн грн на проведення заходів із моніторингу інформації у вітчизняних медіа у 2024 році.

Згідно з наказом №709 від 18 грудня, Міністерство культури та інформполітики доручило державному підприємству "Центр захисту інформаційного простору України" з 1 січня до 31 грудня 2024 року забезпечити підготовку та проведення заходу з моніторингу інформації у вітчизняних медіа.

З огляду на це департаменту фінансів міністерства доручено передбачити асигнування на проведення заходів у сумі 10 млн грн, зокрема 909 тис. грн на утримання служби виконавця.