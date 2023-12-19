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09:49 19.12.2023

Spotify повністю припинив своє існування у Росії - Мінкультури

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Spotify повністю припинив своє існування у Росії - Мінкультури

Юридичну особу стримінгового музичного сервісу Spotify у Росії було ліквідовано 14 грудня, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Spotify зареєструвався як юридична особа в рф у січні 2014 року. Запрацював сервіс у липні 2020 року. Вже навесні 2022 року компанія оголосила про припинення роботи на російському ринку", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що одну з двох своїх російських юросіб - ТОВ "Сиско системс" також ліквідував виробник мережевого обладнання Cisco.

"Це відбулося 15 грудня 2023 року. Однак ТОВ "Сіско солюшенз" продовжує працювати, хоча про відхід із Росії компанія оголосила в червні 2022 року", - додали у відомстві.

Теги: #рф #мінкультури #spotify

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