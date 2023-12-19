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07:49 19.12.2023

Amazon і Games Workshop зніматимуть фільми на основі гри Warhammer 40000

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Amazon і Games Workshop зніматимуть фільми на основі гри Warhammer 40000

Підрозділ американської Amazon.com Inc. уклав угоду з Games Workshop Group про розробку фільмів і серіалів на основі популярної гри Warhammer 40000 від британської компанії.

У рамках угоди Amazon Content Services отримує ексклюзивні права на Warhammer 40000. Дія настільної гри, в якій використовуються мініатюри солдатів і військової техніки людей, орків і представників інших інопланетних рас, відбувається у вигаданому технофентезійному всесвіті в 41-му тисячолітті. При цьому Warhammer 40000 вже давно перетворилася на франшизу: про всесвіт написано безліч книг і коміксів, випущено комп'ютерні ігри.

Як повідомляється в пресрелізі Games Workshop, щоб перенести на екран всесвіт Warhammer 40000, наразі збирається команда сценаристів, яку очолить британський актор Генрі Кавілл у ролі виконавчого продюсера. Він відомий роллю Геральта з Рівії в серіалі "Відьмак" і Чарльза Брендона в "Тюдорах".

Водночас у компанії попередили, що може пройти певний час, перш ніж фанати побачать якийсь контент. "Нерідко проєкти займають два-три роки від початку", - йдеться в повідомленні.

Котирування акцій Games Workshop зросли на 1,7% за підсумками торгів у понеділок. Ринкова вартість компанії з початку поточного року збільшилася на 16,2%, тоді як фондовий індекс FTSE 100 додав 2,2%.

 

 

Теги: #британія #угода #фільми #ігри

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