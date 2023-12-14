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18:59 14.12.2023

На тлі збою в роботі мережі "Київстар" зріс попит на стартові пакети Vodafone, також збільшилося навантаження на мережу

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На тлі збою в роботі мережі "Київстар" зріс попит на стартові пакети Vodafone, також збільшилося навантаження на мережу

На тлі масштабного збою в роботі сервісів "Київстару" мобільний оператор Vodafone фіксує величезний попит на стартові пакети, компанії доводиться залучати додаткові ресурси, щоб забезпечити постачання стартових пакетів у магазини в достатній кількості. У зв'язку з цим збільшилося навантаження на мережу, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Vodafone.

"Попит на стартові пакети дійсно дуже високий. На складах достатній запас для покриття поточного попиту. Водночас у низці магазинів статус "є в наявності / немає в наявності" змінюється кілька разів на день. Тому компанія залучає додаткові ресурси, щоб забезпечити постачання стартових пакетів у магазини в необхідній кількості", - повідомили в пресслужбі у відповідь на запит агентства.

У Vodafone уточнили, що компанія змінила логістичні маршрути, щоб прискорити доставку в усі регіони.

Мобільний оператор не називає кількості нових підключень, проте повідомляє, що вона значно зросла і, відповідно, збільшилося навантаження на мережу.

"Навантаження на мережу зросло не лише за рахунок нових абонентів, а й у зв'язку з тим, що значна кількість клієнтів використовувала мобільний інтернет замість домашнього інтернету "Київстар", який до вчора не працював", - повідомили у Vodafone.

За даними компанії, це могло локально впливати на швидкість сервісів і якість відео онлайн.

У Vodafone радять абонентам, телефон яких підтримує eSIM, придбати eSIM від Vodafone на сайті https://www.vodafone.ua/shop/ua/startovye-pakety/, що дає змогу підключитися до Vodafone не виходячи з дому.

У компанії також фіксують збільшений попит на eSIM.

"Учора фахівці компанії задіяли значні ресурси, щоб стабілізувати роботу магазину в умовах надмірного навантаження і впоратися з лавиноподібним зростанням попиту", - повідомили у Vodafone.

Теги: #попит #навантаження #vodafone

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