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18:07 14.12.2023

"Київстар" відновив мобільний інтернет в Івано-Франківській області

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"Київстар" відновив мобільний інтернет в Івано-Франківській області

"Київстар" відновив мобільний інтернет в Івано-Франківській області - вона стала першою, де це сталося, повідомила пресслужба компанії.

"Першою областю, де "Київстар" відновив мобільний інтернет, стала Івано-Франківська. Стабілізація роботи мережі та відновлення інших послуг проводиться поступово, щоб уникнути перевантаження мережі", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що компанія розпочала роботи з відновлення послуг мобільної передачі даних.

У компанії уточнили, що понад 90% її станцій на підконтрольній території є в працездатному стані. Абонентам доступний голосовий зв'язок, також працює послуга "Домашній інтернет".

Водночас у деяких населених пунктах усе ще виникають короткочасні складнощі з якістю зв'язку. Фахівці "Київстару" усувають їх, уточнили в пресслужбі компанії.

У "Київстарі" нагадали, що якщо SIM-картка не реєструється в мережі, необхідно перезавантажити телефон або ввімкнути режим "у польоті", а потім вимкнути.

Теги: #інтернет #київстар #івано_франківська

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