"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передавання даних уночі

"Київстар" робить усе можливе, щоб відновити послуги смс і передавання даних уночі, повідомив у відеозверненні у фейсбуці президент компанії Олександр Комаров.

"Буквально годину тому ми почали надавати послуги голосового зв'язку. Відновлення мережі відбувається поступово і дуже обережно, оскільки все ще можливі деякі складнощі. Одночасно працюємо над відновленням послуг смс і передачі даних. Робитимемо все, щоб відновити ці послуги сьогодні вночі", - сказав Комаров.

Раніше повідомлялося, що "Київстар" із 18:00 середи розпочав увімкнення голосового зв'язку і сподівається відновити інші послуги протягом доби.