Якщо ситуацію зі збоєм у роботі "Київстару" не буде виправлено, відключиться мережа фіксованого зв'язку компанії

У зв'язку зі збоєм у роботі українського мобільного оператора "Київстар" продовжує частково працювати мережа фіксованого зв'язку компанії. Однак, якщо ситуацію не буде виправлено, вона відключиться, попередив президент компанії Олександр Комаров в ефірі національного телемарафону у вівторок.

"Частково працює фіксована мережа, але якщо ми не виправимо ситуацію, то вона перестане працювати протягом наступних 8-12 годин", - сказав Комаров.

Він також уточнив, що національний роумінг не працює, оскільки частково зруйновано системи регістрів, у яких містяться абонентські дані.

"Вони заблоковані і тому не може бути доступу до національного роумінгу. Ми не пускаємо зараз у мережу зовнішні контакти, навіть якщо вони верифіковані, як наші партнери", - сказав Комаров.

Президент "Київстар" повідомив, що подолати наслідки збою компанії допомагають представники компаній-постачальників, зокрема, від Ericsson до Microsoft.

"Дивіться, нам допомагають наші постачальники. У нас в офісі сидять усі найбільші постачальники від Ericsson до Microsoft, і кожен допомагає так, як може, тому що на різних елементах мережі працює різне обладнання, різні технології постачальників", - сказав Комаров.

Він додав, що в міру з'ясування масштабів руйнувань, компанія підключає постачальників до відновлювальних робіт.

Крім того, Комаров сказав, що після збою буде проведена "велика робота над помилками, у всіх розрізах".

Метою атаки було максимально можливе руйнування віртуальної IT-інфраструктури, припустив президент "Київстар". Частково, за його словами, мети було досягнуто.

"Наш поки що висновок, що метою було руйнування інфраструктури. І я так скажу, що вони частково досягли цієї мети... У нас суттєво пошкодили IT-інфраструктуру. Були обмежені доступи, ми не могли протидіяти цьому на віртуальному рівні, тому ми вимикали "Київстар" фізично з мережі для того, щоб обмежити доступ ворога до інфраструктури "Київстар"", - сказав він.

"…IT-фахівці не мають доступу до ваших систем, тому що весь периметр, який захищається спеціальною директорією, де прописані всі права, він повністю зруйнований. Тому нам потрібно діяти на фізичному рівні, підключаючись через патч-коди до кожного елемента мережі, щоб зрозуміти рівень руйнувань на поточний момент", - додав Комаров.

При цьому він запевнив, що витоків персональних даних із мережі немає.

"Ми не бачимо жодних витоків персональних даних із мережі. Загалом, у нормальній ситуації це доволі видима картина, коли у вас починають завантажувати якісь дані з мереж. Жодних таких ознак немає", - запевнив президент "Київстару".