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12:56 12.12.2023

"Київстар" працює із правоохоронцями, щоб уникнути повторення збою

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"Київстар" працює із правоохоронцями, щоб уникнути повторення збою

"Київстар", найбільший оператор зв'язку України, наразі точно не називає можливий час усунення збою в мережі, який стався вранці у вівторок, але повідомляє про роботу з правоохоронцями у зв'язку з ситуацією.

"Хочемо наголосити, що компанія співпрацює з правоохоронними органами України, щоб унеможливити повторення ситуації в майбутньому", - повідомила компанія на фейсбук-сторінці.

Зазначено, що "Київстар" "робить усе можливе для якнайшвидшого відновлення", однак без зазначення термінів.

Запропонований компанією клієнтам варіант переходу на національний роумінг наразі також не працює через збій.

Раніше віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков припустив, що для усунення збою буде потрібно чотири-п'ять годин.

Теги: #звязок #київстар #правоохоронці

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