Шмигаль доручив до початку опалювального сезону цифровізувати дані про "пункти незламності" в "Дії"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив до початку опалювального сезону оцифрувати дані про Пункти незламності в "Дії".

"Минулої осені, після початку повітряних атак росії на нашу енергетику, за ініціативи президента України була розгорнута мережа Пунктів незламності — місць, де завжди є світло, тепло та зв’язок. Після закінчення опалювального сезону наш уряд продовжував удосконалювати мережу. Тож на виконання завдання глави держави доручив міністерствам цифровізувати дані про Пункти незламності в "Дії", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, це має бути зручний сервіс, де є вся важлива інформація про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання.

"Плануємо запустити проєкт до початку опалювального сезону", - заявив він.