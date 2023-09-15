Кабмін переніс терміни створення національної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7

Кабінет Міністрів України на засіданні в п'ятницю, 15 вересня, ухвалив рішення про перенесення термінів виконання Програми підвищення обороноздатності та безпеки держави щодо матеріально-технічного забезпечення побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7.

Як повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, новим терміном виконання програми призначено вересень 2024 року.

Програму було затверджено згідно з постановою Кабміну від 11 серпня 2021 року, із зазначеним терміном виконання до вересня 2022 року.