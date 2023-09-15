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13:29 15.09.2023

Кабмін переніс терміни створення національної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7

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Кабмін переніс терміни створення національної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7

Кабінет Міністрів України на засіданні в п'ятницю, 15 вересня, ухвалив рішення про перенесення термінів виконання Програми підвищення обороноздатності та безпеки держави щодо матеріально-технічного забезпечення побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7.

Як повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, новим терміном виконання програми призначено вересень 2024 року.

Програму було затверджено згідно з постановою Кабміну від 11 серпня 2021 року, із зазначеним терміном виконання до вересня 2022 року.

 

Теги: #кабмін #телемережа

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