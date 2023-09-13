"Нова пошта" запустила можливість відправляти посилки із Польщі через поштомати InPost

Група компаній "Нова пошта" запустила можливість надсилати документи і посилки вагою до 25 кг через поштомати InPost із Польщі до України, повідомила пресслужба компанії в середу.

"Послуга доступна 24/7, клієнти можуть оформити доставку до відділення, поштомата "Нової пошти" або за адресою", - йдеться в релізі компанії.

Термін доставки до України з поштомата становить три дні.

Вартість доставки з поштоматів така сама, як із відділення Nova Post у Польщі: документи (8*38*64 см) - PLN40 (339 грн), посилка до 2 кг - PLN45 (383 грн), до 10 кг - PLN65 (553 грн) і до 25 кг - PLN90 (765 грн).

У компанії зазначили, що до 30 вересня діє акція, згідно з якою кожен, хто оформить накладну через мобільний додаток Nova Post для доставки з поштомата, отримає знижку 10% на доставку до України.

Щоб відправити посилку через поштомат InPost, відправнику потрібно самостійно упакувати відправлення в коробку, оформити накладну та оплатити відправку онлайн.

До мережі "Нова пошта" в Україні на початок липня входили понад 10 тис. відділень і понад 14 тис. поштоматів. До мережі InPost у Польщі входить понад 16 тис. поштоматів, тоді як "Нова пошта" озвучувала плани щодо мережі своїх відділень у цій країні на рівні близько 50 точок на середину поточного року.