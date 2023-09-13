Телеком

15:53 13.09.2023

"Нова пошта" запустила можливість відправляти посилки із Польщі через поштомати InPost

1 хв читати
"Нова пошта" запустила можливість відправляти посилки із Польщі через поштомати InPost

Група компаній "Нова пошта" запустила можливість надсилати документи і посилки вагою до 25 кг через поштомати InPost із Польщі до України, повідомила пресслужба компанії в середу.

"Послуга доступна 24/7, клієнти можуть оформити доставку до відділення, поштомата "Нової пошти" або за адресою", - йдеться в релізі компанії.

Термін доставки до України з поштомата становить три дні.

Вартість доставки з поштоматів така сама, як із відділення Nova Post у Польщі: документи (8*38*64 см) - PLN40 (339 грн), посилка до 2 кг - PLN45 (383 грн), до 10 кг - PLN65 (553 грн) і до 25 кг - PLN90 (765 грн).

У компанії зазначили, що до 30 вересня діє акція, згідно з якою кожен, хто оформить накладну через мобільний додаток Nova Post для доставки з поштомата, отримає знижку 10% на доставку до України.

Щоб відправити посилку через поштомат InPost, відправнику потрібно самостійно упакувати відправлення в коробку, оформити накладну та оплатити відправку онлайн.

До мережі "Нова пошта" в Україні на початок липня входили понад 10 тис. відділень і понад 14 тис. поштоматів. До мережі InPost у Польщі входить понад 16 тис. поштоматів, тоді як "Нова пошта" озвучувала плани щодо мережі своїх відділень у цій країні на рівні близько 50 точок на середину поточного року.

Теги: #польща #нова_пошта #поштомати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:55 12.09.2023
Україна звернеться до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна

Україна звернеться до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна

11:34 12.09.2023
Польща вирішила не відновлювати імпорт українського зерна - прем'єр Моравецький

Польща вирішила не відновлювати імпорт українського зерна - прем'єр Моравецький

05:25 12.09.2023
США продадуть Польщі модернізовані системи ППО на $4 млрд - ЗМІ

США продадуть Польщі модернізовані системи ППО на $4 млрд - ЗМІ

18:05 08.09.2023
Українці вже не перші по приросту іноземців у Польщі. Хто конкурує за роботу?

Українці вже не перші по приросту іноземців у Польщі. Хто конкурує за роботу?

15:44 02.09.2023
Глава Міноборони Польщі заявив про плани зробити сухопутні війська країни до 2025 року найсильнішими в Європі

Глава Міноборони Польщі заявив про плани зробити сухопутні війська країни до 2025 року найсильнішими в Європі

19:19 01.09.2023
"Нова пошта" запустила послугу адресного забору в Румунії

"Нова пошта" запустила послугу адресного забору в Румунії

02:04 01.09.2023
Наш спільний ворог не змінився – Кулеба у привітанні Польщі з Днем солідарності та свободи

Наш спільний ворог не змінився – Кулеба у привітанні Польщі з Днем солідарності та свободи

02:42 31.08.2023
"Метінвест" інвестуватиме в розвиток логістичного центру в Польщі для збільшення продажів української металопродукції - СЕО

"Метінвест" інвестуватиме в розвиток логістичного центру в Польщі для збільшення продажів української металопродукції - СЕО

19:28 30.08.2023
Глава Міноборони Польщі заявив, що загородження на кордоні з Білоруссю збережеться

Глава Міноборони Польщі заявив, що загородження на кордоні з Білоруссю збережеться

13:01 30.08.2023
"Нова пошта" збільшила чистий прибуток у I пів.-2023 майже вп'ятеро

"Нова пошта" збільшила чистий прибуток у I пів.-2023 майже вп'ятеро

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський презентував інноваційний освітній застосунок "Мрія" для школярів

Реалізація закону про медіа зменшить вплив великого бізнесу в цій сфері - голова Нацради з телерадіо

Голова Нацради з телерадіо Герасим'юк: Регулювання онлайну є світовою тенденцією

Держспецзв'язку просить військовослужбовців ЗСУ підвищити рівень захисту комп'ютерів у зв'язку з активізацією російських хакерів Armageddon

Міністр Ткаченко: ніхто не має наміру закривати Telegram

ОСТАННЄ

Голова Єврокомісії закликала міжнародну спільноту працювати над безпекою у сфері ШІ

США перевірять чипи, встановлені в нових смартфонах Huawei

США і Велика Британія запровадили санкції проти 11 осіб, які входять до складу російського кіберзлочинного угруповання Trickbot, - Мінфін

Google розблокував функцію розміщення нових бізнес-об'єктів на Google-картах для України

Кремлівський медіахолдинг ВДТРК розпочав мовлення в окупованих районах Донецької області - британська розвідка

Команда CERT-UA зафіксувала кібератаку на об'єкт критичної енергетичної інфраструктури - Держспецзв'язку

Український стартап Respeecher реалізує проєкт із популяризації кримськотатарської мови для застосування її в онлайн-сервісах

Кіберполіцейські припинили діяльність шахрайських сall-центрів у трьох областях України

Зеленський презентував інноваційний освітній застосунок "Мрія" для школярів

Google 4 жовтня може представити нові смартфони та годинник Pixel

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА