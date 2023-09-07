США і Велика Британія запровадили санкції проти 11 осіб, які входять до складу російського кіберзлочинного угруповання Trickbot, - Мінфін

США спільно з Великою Британією запровадили санкції стосовно 11 осіб, які входять до складу кіберзлочинного угруповання Trickbot, що базується в РФ, ідеться в пресрелізі Міністерства фінансів США.

"Росія вже давно є притулком для кіберзлочинців, зокрема і для групи Trickbot. Сьогоднішніх заходів вжило Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Водночас Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувальні висновки проти дев'яти осіб у зв'язку зі шкідливим ПЗ (програмне забезпечення -ІФ-У) Trickbot і схемами викупу Conti, включно з сімома особами, зазначеними сьогодні", - йдеться в тексті, опублікованому в четвер.

У пресрелізі зазначено, що угруповання Trickbot атакувало критично важливі об'єкти інфраструктури та медичні заклади у США під час пандемії COVID-19 2020 року. Крім цього, троянський вірус Trickbot (шкідлива програма, що маскується під легітимне ПЗ) заразив мільйони комп'ютерів у всьому світі, включно з американськими компаніями та приватними особами.

"Trickbot, уперше виявлений дослідниками безпеки у 2016 році, - це троянський вірус, що розвинувся з трояна (шкідливої програми - ІФ-У) Dyre. Dyre - це троян для інтернет-банкінгу, яким керували московські фізичні особи, вони почали атакувати неросійські компанії та організації в середині 2014 року. Dyre і Trickbot розробила й експлуатувала група зловмисників для викрадання фінансових даних у цілей за межами Росії", - наголошується в повідомленні.

Крім цього, члени Trickbot співпрацюють із російськими спецслужбами.

Санкції стосуються старшого адміністратора угруповання Андрія Жуйкова, керівника групи тестувальників Максима Галочкіна, керівника групи кодерів Максима Руденського, менеджера Михайла Царьова, покупця інфраструктури Trickbot Дмитра Путиліна, менеджера з персоналу Максима Халіулліна, розробника групи Trickbot Сергія Логунцова, кодера Вадима Валіахметова, члена групи внутрішніх утиліт Михайла Чернова, а також члена групи адміністраторів Олександра Можаєва.