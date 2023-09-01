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17:54 01.09.2023

Кіберполіцейські припинили діяльність шахрайських сall-центрів у трьох областях України

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Правоохоронці викрили та припинили діяльність шахрайських сall-центрів у трьох областях - Львівській, Одеській і Дніпропетровській, повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України.

"Зловмисники створили та забезпечували роботу шахрайських саll-центрів у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі. Працівники офісів дізнавалися конфіденційну інформацію українців або залучали до псевдоінвестиційних проєктів громадян та іноземців", - повідомляється в телеграм-каналі Нацполіції в п'ятницю.

Як повідомляється на сайті Нацполіції, встановлено, що в call-центрах працювали понад 800 осіб. Заздалегідь розроблялися сценарії спілкування з "клієнтами", операторів навчали застосовувати маніпулятивні техніки, спрямовані на виклик довіри. Зловмисники обладнали офіси електронно-обчислювальною технікою та Sip-телефонією.

Аферисти телефонували громадянам під виглядом працівників служби безпеки банків і мобільних операторів. Правопорушники дізнавалися реквізити карток і коди з SMS-повідомлень для подальшого привласнення грошей.

Також, громадянам пропонували інвестувати кошти в криптовалюту. Або ж зацікавлювали потерпілих надвисокими прибутками від інвестицій у різних сферах економіки. Встановлюється сума завданих збитків.

За місцями розташування call-центрів правоохоронці провели 17 обшуків. Вилучено майже 900 одиниць компʼютерної техніки, а також мобільні телефони, жорсткі диски, SIM-картки та документацію. Проводяться слідчі дії для встановлення організаторів шахрайських схем.

Відкрито чотири кримінальні провадження за ч. 2, 3, 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Теги: #шахраї #кол_центр

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