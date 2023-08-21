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14:00 21.08.2023

"Нова пошта" вийде на ринок Словаччини в жовтні

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"Нова пошта" вийде на ринок Словаччини в жовтні

Група компаній "Нова пошта" анонсувала відкриття відділень NovaPost у Словаччині в жовтні 2023 року.

"Уже з жовтня українці зможуть легко і швидко надсилати рідним у Словаччину й отримувати від них документи та посилки вагою до 100 кг", - ідеться в релізі групи в понеділок.

Зазначається, що перше відділення Nova Post буде відкрито в Братиславі і працюватиме з понеділка до суботи.

"Нова пошта" також зазначила, що послуга адресної доставки і виклику кур'єра за будь-якою адресою для відправки також буде доступна в Словаччині через деякий час після запуску першого відділення.

Раніше "Нова пошта" анонсувала вихід восени також на ринки Латвії та Естонії.

Наразі NovaPost вже працює в Литві, Польщі, Чехії, Молдові, Румунії та Німеччині.

До мережі "Нова пошта" в Україні на початок липня входило понад 10 тис. відділень і понад 14 тис. поштоматів.

За даними "Стандарт-Рейтингу", виторг "Нової пошти" в першому кварталі 2023 року зріс у 2,1 раза - до 8 млрд 83,1 млн грн, EBITDA - майже в 4,4 раза, до 1 млрд 307,8 млн грн, а чистий прибуток - майже увосьмеро, до 1 млрд 54,91 млн грн.

Теги: #нова_пошта #словаччина

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