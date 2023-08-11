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18:32 11.08.2023

НБУ скасував обов'язкове смс для поповнення картки через термінал або сплату за телефон

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НБУ скасував обов'язкове смс для поповнення картки через термінал або сплату за телефон

Національний банк України (НБУ) дозволив вносити готівку для поповнення рахунку, до якого випущено платіжну картку, й оплачувати послуги мобільного зв'язку на суму до 200 грн на місяць через термінали (ПТКС) без підтвердження за допомогою номера мобільного телефону.

Як повідомляють у пресрелізі регулятора в п'ятницю, відмова від смс під час поповнення картки можлива в разі наявності в терміналі пристрою зчитування картки і подальшого коректного введення її ПІН-коду або підтвердження операції банком-емітентом картки.

Що стосується оплати мобільного, то обмеження в 200 грн на місяць за один номер діє в межах одного постачальника платіжних послуг.

Крім цього, Нацбанк уточнив вимоги щодо використання одноразового пароля під час здійснення операцій із внесення готівки, зобов'язавши постачальників платіжних послуг вживати заходів щодо запобігання отриманню цього пароля іншою особою.

"Такі зміни розраховані на посилення контролю за дотриманням вимог законодавства насамперед надавачами платіжних послуг (а не їхніми клієнтами). Вони спрямовані на підвищення прозорості операцій на платіжному ринку та мінімізацію можливостей їх використання в протиправних цілях", - пояснила пресслужба регулятора.

Як повідомлялося, з 1 серпня внесення готівки через термінали (ПТКС) для зарахування на рахунок вимагає від платника введення номера мобільного телефону на екрані термінала, отримання одноразового пароля та введення його на екрані термінала як підтвердження згоди на виконання платіжної операції, повідомив Національний банк України.

Водночас, зазначає НБУ, ця вимога не поширюється на такі популярні платежі через термінали, як оплата комунальних платежів, оплата залізничних квитків, проїзду в міському та приміському транспорті, поповнення проїзних і транспортних карток, сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

 

Теги: #нбу #рахунок #мобільний

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