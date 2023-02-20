Товариство Червоного Хреста України відкрило перший мобільний хаб

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) відкрило перший мобільний хаб.

"Мобільний хаб – це доступ до різних видів допомоги від Червоного Хреста України у віддалених населених пунктах Хмельницької області. Поки що такий хаб вперше запущено у Кам’янець-Подільському", - повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у фейсбуці у понеділок.

Мобільний хаб виїжджатиме до населених пунктів для надання різної допомоги пенсіонерам, людям з інвалідністю, які через стан здоров'я не можуть виїхати по неї до міст.

Як розповіли в ТЧХУ, мобільний хаб доставлятиме гуманітарну допомогу (продукти харчування, засоби гігієни) людям, які цього потребують, проводитиме заходи щодо психосоціальної підтримки, а мобільні медичні бригади надаватимуть медичні послуги.

"Серед людей, які отримують допомогу, багато внутрішньо переміщених осіб. Адже, тікаючи від війни, люди шукали прихисток не тільки у великих містах, а й в невеликих населених пунктах, щоб бути в безпечнішому місці й подалі від обстрілів", - зазначили у ТЧХУ.