Російська влада боїться матерів мобілізованих військових

Невдоволення серед матерів російських військових зростає, набираючи загрозливих обертів, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Солдатські матері Росії давно почали об'єднуватися, тому що їхня влада постійно воює. Далеко не всі російські жінки готові втрачати своїх дітей через амбіції диктатора. Зараз невдоволення російських матерів набирає загрозливих обертів", - написала Маляр у телеграм-каналі в неділю ввечері.

З цієї причини на ті напрямки, де прогнозуються великі втрати, російське військове командування відправляє підрозділи, сформовані з ув'язнених. "Їхня загибель не так відчутна в російському суспільстві", - наголосила Маляр.