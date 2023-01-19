Пресконференції

19:14 19.01.2023

Благодійний фонд "Реконструкції та розвитку України" планує поставити до країни 52 повноцінні мобільні шпиталі

3 хв читати

Київ. 19 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Поставити спільно з партнерами до країни 52 повноцінні мобільні шпиталі, оснащені для проведення операцій та лабораторної діагностики безпосередньо поблизу активних бойових дій, планує Благодійний фонд "Реконструкції та розвитку України".

Як повідомив під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок президент фонду Артем Гончаренко, перший шпиталь уже відданий Міністерству оборони і надає медичну допомогу військовим та цивільному населенню в районі активних бойових дій.

"Перший шпиталь допомагає там, де ведуться активні бойові дії та можливі великі втрати. Він поки що один на всю лінію фронту і вже рятує життя. Саме 52 шпиталі допоможуть забезпечити швидку допомогу на всій лінії фронту в тих місцях, де необхідне швидке надання допомоги", - сказав він.

Гончаренко уточнив, що кількість шпиталів була визначена після консультацій із військовими експертами, зокрема з експертами НАТО. При цьому шпиталі можуть мати різну специфікацію.

"Ціна, за якою такий шпиталь пропонують на ринку, - це $360 тис., але ми в переговорах із виробниками дійшли вартості EUR232 тис. + додаткові транспортні витрати", - уточнив Гончаренко.

При цьому він додав, що наразі внесено аванс $40 тис. - "під моє особисте чесне слово", і шпиталь був завезений в Україну, але збір коштів триває. Наразі потік пацієнтів, яких він обслуговує, становить 100-150 осіб на день - і військових, і цивільних, які перебувають в сірих зонах і місцях деокупації. Медичну допомогу у шпиталі надають військові медики, до яких уже приєдналися і цивільні.

"Шпиталь може працювати у 300 км прикордонній зоні, куди долітають ракети агресора. Це повноцінна лікарня на колесах", - сказав Гончаренко.

Він зазначив, що шпиталь може розгорнутися та розпочати роботу протягом 15 хвилин, повністю автономний, оснащений генератором та має можливість приєднання зовнішнього живлення. Наразі фонд вивчає можливості зібрання шпиталів в Україні.

Другий шпиталь, за словами голови благодійної організації, фонд планує передати для клініко-медичного центру західного регіону - це так званий львівський госпіталь.

"У нас підписано з ними меморандум. Ми планували передати їм перший шпиталь, але нас попросили передати його для ведення спеціальних операцій, тому перший шпиталь працює там, де ведуться активні бойові дії", - уточнив Гончаренко.

За словами військовослужбовця ЗСУ Даниїла Гончаренка, який має три поранення, у зв'язку зі зміною оперативної ситуації на фронті потреба у мобільних шпиталях, здатних надати повноцінну медичну допомогу безпосередньо на лінії фронту, значно зросла.

Водночас ще один учасник пресконференції - юрист та військовослужбовець Сергій Пєтков відзначив їх значущість не лише під час активних бойових дій - після перемоги вони можуть продовжувати працювати під час ліквідації наслідків техногенних катастроф, аварій і терактів.

"Якби такий мобільний шпиталь був у Дніпрі 14 січня, то можна було б врятувати більше людей перед їх відправленням до лікарень, надавши їм своєчасну допомогу на місці", - наголосив він.

Відповідно до озвученої під час пресконференції інформації, партнерами проєкту мобільних шпиталів є PR-агентство Be my media, Клуб експертів, Асоціація науки та освіти України, Національна гвардія України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, ГО "Культура та спадщина України", International Technology Transfer Association (ITTA), Національний університет будівництва і архітектури - КНУБА, ФСТ "Динамо" України, ліцензована онлайн-школа Focus, PATprofi - IT, "Донбасенерго", Amor Ukraine Health Organization, ГО "Українська діабетична федерація".

Як повідомлялося, БФ "Реконструкції та розвитку України" передав ГУР МО перший мобільний шпиталь. Вартість мобільного шпиталю з обладнанням та доставкою становить близько EUR240 тис.

Зокрема, у приймальному відділенні мобільної клініки розташована гідравлічна оглядова кушетка, оглядові акумуляторні лампи, офтальмоскоп, інструментальний стіл.

Лабораторія мобільного шпиталю оснащена автоклавом, центрифугами для біоматеріалу, глюкометром, гематологічним аналізатором, мікроскопом. У рентгенкабінеті мобільної клініки встановлено рентгенівський стіл, рентгенівський апарат та ультразвуковий апарат.

Операційна шпиталю оснащена дефібрилятором, портативними інфузійними насосами, ларингоскопом, операційним столом, аспіраційним насосом та анестезіологічним апаратом.

Крім того, мобільний шпиталь оснащений усім необхідним для комфортної роботи медичного персоналу, зокрема в ньому обладнано туалет і душ.

Теги: #мобільний #шпиталь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:15 27.11.2022
Доступність базових станцій мобільного зв'язку в Україні вранці становила 83% -

Доступність базових станцій мобільного зв'язку в Україні вранці становила 83% -

16:46 19.10.2022
Зеленський поставив завдання оперативно створити мобільні пункти харчування для критичної інфраструктури міст, селищ та сіл України

Зеленський поставив завдання оперативно створити мобільні пункти харчування для критичної інфраструктури міст, селищ та сіл України

20:15 28.09.2022
В Ізюмі розгорнуть мобільний госпіталь

В Ізюмі розгорнуть мобільний госпіталь

19:26 26.09.2022
Під час окупації Ізюма загарбники влаштували "шпиталь" у підвальних приміщеннях, лікування проводилося простроченими препаратами в антисанітарних умовах

Під час окупації Ізюма загарбники влаштували "шпиталь" у підвальних приміщеннях, лікування проводилося простроченими препаратами в антисанітарних умовах

20:41 18.09.2022
У військових шпиталях РФ відмовляються лікувати так званих "добровольців", поранених в Україні

У військових шпиталях РФ відмовляються лікувати так званих "добровольців", поранених в Україні

19:17 25.03.2022
Ізраїль створив польовий шпиталь для допомоги українцям на Львівщині

Ізраїль створив польовий шпиталь для допомоги українцям на Львівщині

11:07 22.03.2022
Ізраїль відкриє в Україні польовий шпиталь - посол

Ізраїль відкриє в Україні польовий шпиталь - посол

17:51 21.03.2022
На Львівщині 22 березня відкриється ізраїльський польовий шпиталь – голова ОВА

На Львівщині 22 березня відкриється ізраїльський польовий шпиталь – голова ОВА

00:03 08.03.2022
Мобільний зв'язок на Харківщині забезпечено на 80% території, на Сумщині на 57% території

Мобільний зв'язок на Харківщині забезпечено на 80% території, на Сумщині на 57% території

15:49 06.03.2022
"Київстар" відновив зв'язок у Херсоні

"Київстар" відновив зв'язок у Херсоні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато – представник легіону

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ОСТАННЄ

Відбулося перше засідання МФО "Вільна Ічкерія" – Мережко

Корпорація "Еталон" оцінює закупівлі шкільних автобусів у 2023 році на рівні 2022 року, незважаючи на збільшення субвенції на третину

Корпорація "Еталон" оцінює збитки від руйнувань трьох заводів у Чернігові орієнтовно в EUR30 млн

Київський ККПК за 9 міс. отримав 233 млн грн збитку, але має намір інвестувати в обладнання EUR75 млн

Внесений до санкційного списку в Україні бізнесмен Крупчак з жовтня не є кінцевим бенефіціаром Київського ККПК – заява

"Карта відновлення України" опублікувала дані про 9,8 тис. зруйнованих об'єктів, понад тисячу – вже відбудовуються

В Україні актуальна музична реабілітація для військовослужбовців – композитор Хмара

Росія за 9 місяців завдала екосистемі України не менше EUR34,6 млн збитків – Штаб фіксації екозлочинів

Зростання військової суб'єктності України сприяло збільшенню військово-технічної допомоги та зміні її номенклатури - експерт

НАЗК визначило корупційні ризики під час обмеження обігу ліків в умовах війни, пацієнти попереджають про ризики штучного перерозподілу ринку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА