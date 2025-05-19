Інтерфакс-Україна
Події
23:19 19.05.2025

Харківський шпиталь продовжує збір на комп'ютерний томограф, попри обіцянку МОЗ замінити зіпсований

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Військово-медичний клінічний центр Північного регіону (Харків) не припиняє збір коштів на комп'ютерний томограф, попри обіцянку МОЗ надати новий КТ замість того, що вийшов з ладу.

"Допомога, обіцяна шпиталю міністром охорони здоров’я, може бути тимчасовою підсобою, але наш військово-медичний клінічний центр потребує оптимального і якісного рішення проблеми обстежень поранених та хворих військовослужбовців Сил оборони України", - повідомляється на сторінці закладу у Facebook.

Як пояснив заступник начальника центру з медичного постачання Ярослав Лехмак, шпиталь потребує КТ середнього класу, а апарат, запропонований МОЗ, є менш потужним.

"Ми потребуємо апарат середнього класу – хоча би такий, який у нас зараз стоїть і вийшов з ладу. Апарат, який нам пропонується, – менш потужний. Тому нам необхідно продовжити збір на апарат, який дозволить надавати якісну медичну допомогу пораненим і хворим", - сказав Лехмак.

Заступник  начальника центру з медичної частини Вячеслав Курінний зазначив, що за існуючого рівня навантаження одного КТ недостатньо, до того ж терміни його передачі не визначені.

"Ми дуже вдячні міністру охорони здоров'я за обіцяну нам допомогу – КТ на 32 зрізи з розгоном до 64-х зрізів. Але ми хочемо наголосити, що наші комп'ютерні томографи за місяць роблять річну кількість досліджень. Одного апарата недостатньо, тому що він відразу вийде з ладу. Враховуючи, що це обладнання вкрай дороговартісне, складне у монтажі, у використанні – задовольнитися КТ, який вийде через три-шість місяців з ладу за рахунок навантаження, яке не зменшиться, –  це невірний шлях. Окрім того, нам невідомі терміни передачі цього КТ. Тому ми просимо продовжити збір на КТ середнього класу. Якщо у нас буде два томографи, ми зможемо підтримувати належний рівень діагностики і надання медичної допомоги", - сказав Курінний.

Як повідомлялося раніше у понеділок, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про домовленість із МОЗ України про передачу Військово-медичному клінічному центру Північного регіону нового комп'ютерного томографа замість того, що вийшов із ладу.

16 травня на сторінці Харківського шпиталю у Facebook з'явилося повідомлення про вихід з ладу єдиного томографу. До збору коштів на новий КТ доєдналися відомі діячі, волонтери і журналісти, зокрема Фонд Сергія Притули та тенісистка Еліна Світоліна.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02iU3TwrgZF7KArdFp5THdwMKDRTyFwWdPVB8FBtsTE6XkJC1FLyzQnMf4BKvHP3qXl&id=61566329709073

Теги: #харків #шпиталь #збір #томограф

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