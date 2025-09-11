Інтерфакс-Україна
02:06 11.09.2025

Новий КТ вже у Харківському шпиталі, його планують встановити на цьому тижні

Благодійний фонд Сергія Притули передав новий комп'ютерний томограф військово-медичному клінічному центру Північного регіону (Харків), повідомив заступник начальника центру з медичної частини Вячеслав Курінний.

"Він (новий КТ - ІФ-У) вже у нас. Фонд Притули його передав. Ми повністю підготували приміщення, зробили ремонт і чекаємо на приїзд техніків, на встановлення. Обіцяли це буде на цьому тижні", - сказав Курінний у відеокоментарі, оприлюдненому на сторінці шпиталю у Facebook.

Як повідомлялося, 16 травня на сторінці Харківського шпиталю у Facebook з'явилося повідомлення про вихід з ладу єдиного томографу. До збору коштів на новий КТ доєдналися відомі діячі, волонтери і журналісти, зокрема Фонд Сергія Притули та тенісистка Еліна Світоліна.

Необхідні кошти (понад 30 млн. грн) були зібрані 23 травня. Майже половину суми (15 млн. грн) було перераховано з міського бюджету Харкова.

Курінний прогнозував, що на проведення тендеру, підготовку приміщення та монтаж обладнання знадобиться близько 2,5-3місяців.

"Ми будемо проводити тендер, узгоджувати наші кроки з усіма людьми, які допомагали нам зібрати ці гроші. Після того, як відбудеться тендер (а це близько місяця), виробник починає процес виробництва, надає нам технічні характеристики під приміщення. Приміщення покривається баритовою штукатуркою, необхідною для запобігання опромінення. І лише потім фірма-виробник поставляє томограф і монтує його. Тобто ця історія забирає десь 2,5-3 місяці", - сказав Курінний.

