17:03 07.10.2025

Латвія приєднується до проєкту НАТО "Реноватор" та бере на себе реконструкцію одного українського військового шпиталю

Латвія візьме учать у проекті НАТО "Реноватор", що передбачає відновлення п'яти українських військових шпиталів, придбання медичного обладнання для них та навчання медичних спеціалістів, а також візьме на себе керівництво одним із шпиталів.

Як повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Латвії у вівторок, таке рішення уряд країни схвалив 7 жовтня.

Зазначається, що реконструкцію кожного шпиталю координує одна з держав-членів НАТО, а за рішенням уряду Латвія візьме на себе керівництво реконструкцією одного із них.

"7 жовтня 2025 року Кабінет Міністрів схвалив рішення про участь Латвії у проекті, що реалізується НАТО – "Реноватор". Цей проект реалізується в рамках Комплексного пакету підтримки НАТО та передбачає відновлення п'яти військових шпиталів, придбання медичного обладнання та навчання медичних спеціалістів", - йдеться у повідомленні МЗС Латвії.

Зазначається, що мета проєкту полягає в тому, щоб перетворити ці шпиталі на сучасні реабілітаційні центри, які забезпечать пораненим можливість повернутися до служби або успішно інтегруватися в цивільне життя з найвищою можливою якістю життя.

Міністр закордонних справ Байба Браже висловив вдячність усім організаціям та окремим особам, які долучилися до надання підтримки Україні: "Довіра НАТО до можливостей Латвії, запрошення Латвії приєднатися до невеликої групи виконавців проекту, є найвищою вдячністю для тих установ, організацій, лікарів та інших залучених сторін, які вже щодня працюють над підтримкою України".

Також повідомляється, що у рамках реконструкційних робіт, що фінансуються з державного бюджету Латвії, Центральне агентство з фінансування та контрактів координує реконструкцію трьох цивільних лікарень. Латвійські лікарі з Національного реабілітаційного центру "Вайварі", Ризької східної клінічної університетської лікарні, Відземського реабілітаційного центру, Латвійської асоціації мікрохірургів та Сігулдського центру радіохірургії продовжують навчати українських спеціалістів у проектах співробітництва в галузі розвитку, що підтримуються Латвією.

 

