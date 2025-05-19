Інтерфакс-Україна
Події
17:49 19.05.2025

Харківський військовий шпиталь отримає комп’ютерний томограф - Синєгубов

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Харківський військовий шпиталь отримає комп’ютерний томограф - Синєгубов
Фото: https://t.me/synegubov/14348

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону (Харків) отримає новий комп'ютерний томограф замість того, що вийшов із ладу.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, відповідну домовленість досягнуто завдяки роботі ХОВА з Міністерством охорони здоров’я України.

"Тепер робимо все можливе, аби пришвидшити доставку КТ. До моменту його встановлення військові проходять обстеження у міських та обласних закладах охорони здоровʼя", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 16 травня на сторінці Харківського шпиталю у Facebook з'явилося повідомлення про вихід з ладу єдиного томографу. До збору коштів на новий КТ доєдналися відомі діячі, волонтери і журналісти, зокрема Фонд Сергія Притули та тенісистка Еліна Світоліна.

Теги: #харків #шпиталь #томограф

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