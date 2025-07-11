Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:01 11.07.2025

Порошенко привіз екскаватор підземному шпиталю, де рятують поранених воїнів

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Народний депутат України Петро Порошенко під час поїздки на фронт побував у підземному шпиталі, де рятують поранених українських воїнів, і передав новий екскаватор, повідомляється на сайті "Європейської солідарності". Складну систему лабіринтів збудували екскаватором, який Порошенко раніше передав військовим. А тепер у госпіталя буде ще й власний копач – бо треба розширюватись.

«Ми заїжджаємо машиною у своєрідний лабіринт. Над головою — кілька метрів землі і важке перекриття з колод, під колесами — спеціальне покриття з каміння і скоб. Нас зустрічають військові медики і проводять в операційну. Вони щойно врятували життя бійця 95-ї бригади. У хлопця — ампутація обох ніг і майже втрачений зір. Міна», – описує пʼятий Президент важку роботу хірургів

«Війна показала, що треба ховатися під землю. Будувалась ця локація близько 4 місяців, це вже наша п’ята чи щоста локація. Зрозуміло, що найкраща локація під землею, тому командування Медичних сил прийняло рішення робити її тут. Це єдина передова хірургічна група на курському напрямку», – розповідають у шпиталі.

«Знайомлюся з лікарями. Години тяжкої боротьби в операційній. Виснажені, але продовжують професійно робити свою роботу. Усі — добровольці, мобілізувалися з початком повномасштабного вторгнення. Хтось був відомим хірургом-онкологом, хтось — перинатальним лікарем, хтось оперував діток. Зізналися: всього, що знають зараз, навчила війна. Бо щодня до них привозять дуже тяжких поранених. Швидкі іноді не встигають змінювати одна одну», – пише Порошенко. 

«На четвертому році повномасштабки вже мало що вражає, але це місце перехоплює подих. Ці підземні лабіринти викопав один із наших копачів, які ми передавали військовим. А вже сьогодні закрили запит самого шпиталю та привезли їм власний екскаватор. Будуть розширюватися», – констатує пʼятий Президент. 

«Я вдячний вам, друзі, за вашу працю титанічну. Бо ваш фронт — це життя. Побачимося ще не раз!», – написав Порошенко. 

Теги: #допомога #шпиталь #армія #порошенко

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