11:02 03.09.2025

"Метінвест" побудував другий підземний шпиталь, має плани ще на один-два до кінця року - СOО

Група "Метінвест" у межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова побудувала другий в країні підземний шпиталь для надання первинної медичної допомоги та стабілізації стану воїнів після поранення, повідомив операційний директор (COO, chief operating officer) групи Олександр Мироненко в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Є кілька напрямів по "Сталевому фронту", на яких ми сфокусувалися. Не буду торкатись речей, які ми купуємо - це окремий стрім... Що стосується власного виробництва, то ми продовжуємо розвивати наш проєкт по мобільних укриттях. Зараз він переріс в проєкт "Цитадель", який буде використовуватися як для військових потреб, так і для цивільних, наприклад, для обладнання укриттів в закладах освіти", - пояснив Мироненко.

Він уточнив, що проєкт уже "Цитадель" презентовано, наразі він пкеребуває на стадії розвитку.

"Думаю, що вже найближчим часом ми почнемо видавати практичні рішення і практичні конструкції, які вже будуть застосовуватися або у військових цілях, або у цілях цивільних. Укритті "Цитадель" пройшли повне випробування з військовими представниками, виконано всі необхідні підриви і все інше, і зараз проєкт готується до практичної реалізації", - сказав СОО.

За його словами, 27 серпня відкрито другий підземний шпиталь на одному з напрямків фронту, у ньому велика кількість бійців вже отримала допомогу.

"До кінця року ми плануємо побудувати ще один або два шпиталі. Це залежатиме від того, яке проєктне рішення оберемо. Якщо це буде стандартний шпиталь з використанням деревини, як ми робили до цього, то це буде один шпиталь. А якщо ми застосуємо варіант "Цитадель", який є більш практичним та дешевим, то ми зробимо два шпиталі до кінця цього року. Тому що через проєкт "Цитадель" ми можемо значно зменшити терміни реалізації і знизити витрати на будівництво. Зараз з командуванням Медичних сил перебуваємо на стадії проєктування наступних шпиталів", - констатував співрозмовник агентства.

Він назвав ще один напрям напрацювання "Сталевого фронту" - екрани для техніки, які захищають від дронів.

"По цьому напрямі ми наростили об'єми виробництва. Завдяки зусиллям командування, бригад, командування оперативного рівня ми фактично переходимо на самофінансування цих проєктів і отримуємо державні замовлення на ці екрани, відповідно, у нас зростає змога нарощувати обсяги виробництва і залучати додаткові обсяги", - пояснив топ-менеджер.

Він повідомив про розробку ще кількох проєктів, але про них не можна повідомляти з безпекових питань.

Як повідомлялось, у 2024 році група "Метінвест" в рамках ініціативи "Сталевий фронт" створила для Міноборони в координації з Медичними силами "Схід" перший у країні підземний шпиталь для надання первинної медичної допомоги, інвестувавши в нього понад 20 млн грн.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #шпиталь #метінвест #мироненко

