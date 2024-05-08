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13:35 08.05.2024

Перші кроки до власної справи: що потрібно для того, щоб стати підприємцем

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Підприємництво в Україні набуває все більшої популярності, залучаючи людей різних вікових груп і професій. Відкриття власної справи відкриває не лише можливість до фінансової незалежності, але й пропонує свободу у виборі напрямку діяльності та самореалізації. Розглянемо, що потрібно для того, щоб стати підприємцем в Україні. 

Реєстрація бізнесу та відкриття рахунку

Реєстрація ФОП можлива онлайн через портал державних послуг "Дія" або в центрі надання адміністративних послуг. Вам знадобиться лише ідентифікаційний код і паспорт. Для окремих видів діяльності необхідно також отримати ліцензію.

Наступним важливим кроком для ведення бізнесу є вибір банку. Оцініть умови різних фінансових установ, їх комісії та додаткові сервіси. Сьогодні рахунок ФОП можна відкрити онлайн, що значно спрощує процедуру. Наприклад, Райффайзен Банк пропонує наступні умови для підприємців: 

  • безкоштовне відкриття та обслуговування; 
  • віртуальні картки для бізнесу та особистих потреб; 
  • перекази з картки для бізнесу на картку для особистих потреб без комісії; 
  • підключення еквайрингу та терміналів; 
  • керування всіма операціями онлайн. 

Все, що вам потрібно, щоб відкрити рахунок — це реєстрація ФОП, застосунок "Дія" та відсутність відкритого бізнес рахунку у банку. 

Податкова система та звітність

До того, як відкрити ФОП, необхідно визначитись з формою оподаткування. В Україні доступні дві основні системи: загальна та спрощена.

Спрощена система оподаткування

Спрощена система відрізняється своєю простотою у веденні обліку та поданні звітів, оскільки дозволяє замінити сплату кількох податків на єдиний податок. Фізичні особи-підприємці можуть її обрати, якщо вони відповідають наступним критеріям:

  • перша група – для ФОП, які не мають найманих працівників і займаються роздрібною торгівлею на ринках або наданням побутових послуг, з доходом до 300,000 грн на рік;
  • друга група – для ФОП, які надають послуги або виробляють та продають товари, з можливістю наявності до 10 найманих працівників і доходом до 1,500,000 грн на рік. Певні види діяльності, такі як посередництво у торгівлі нерухомістю або виробництво ювелірних виробів, не можуть використовувати цю групу;
  • третя група – для ФОП з необмеженою кількістю найманих осіб і доходом до 5,000,000 грн на рік;
  • четверта група – спеціально для сільськогосподарських товаровиробників, які діють у межах фермерських господарств і мають земельні площі від 2 до 20 гектарів.

Для реєстрації на спрощеній системі ФОП подає заяву про застосування спрощеної системи оподаткування до державного реєстратора під час реєстрації ФОП або до податкової служби, якщо рішення про такий перехід прийнято вже після реєстрації.

Загальна система оподаткування 

Загальна система застосовується автоматично, якщо ФОП не обрав спрощену систему. У даному випадку ФОП повинен вести докладний облік всіх доходів та витрат, а податок нараховується на чистий дохід, який визначається як різниця між загальним доходом та витратами, пов'язаними з діяльністю.

Стати підприємцем в Україні — це виклик, який вимагає чіткого планування та відданості. З озброєнням правильною інформацією та ресурсами, ви зможете розпочати власний бізнес і досягти успіху на шляху підприємництва.

 

Теги: #бізнес #рахунок #фоп

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