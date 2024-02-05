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19:30 05.02.2024

БЕБ заарештувало 700 млн грн на рахунках найбільшої гемблінгової компанії

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БЕБ заарештувало 700 млн грн на рахунках найбільшої гемблінгової компанії

Бюро економічної безпеки (БЕБ) висунуло підозру одному з найбільших ліцензіатів азартних ігор в інтернеті, назви якого не уточнюють, у зв'язку з підозрою в ухилянні від сплати 1,2 млрд грн податків, повідомляє пресслужба відомства в понеділок.

"За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в мережі інтернет. Використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також "міскодинг" платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах", - ідеться в повідомленні.

Слідчі БЕБ також встановили, що ліцензіат азартних ігор не перебував за адресою, яку визначено в ліцензії Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Зазначається, що посадові особи компанії умисно приховували документи та іншу інформацію, необхідну для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин злочину.

"Наразі на 700 млн грн, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт. Досудове розслідування триває", - підсумували в пресслужбі БЕБ.

 

Теги: #арешт #рахунок #беб #гемблінг

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