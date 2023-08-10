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21:29 10.08.2023

Rozetka відкрила магазини в Краматорську та Костянтинівці

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Rozetka відкрила магазини в Краматорську та Костянтинівці

Український онлайн-ритейлер Rozetka відкрив магазини в Краматорську і Костянтинівці, повідомив на iforum2023 у четвер співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

"Учора відкрилися в Костянтинівці та Краматорську. У нас там з'явилися магазини", - сказав Чечоткін.

За його словами, до війни Rozetka у зазначених містах їх не мала.

Чечоткін зазначив, що відкриття магазинів у прифронтових містах - частина соціальної місії компанії.

"Якщо ви подивитеся на карту бойових дій, ви побачите, яка відстань від Костянтинівки до лінії фронту. Для нас це означає соціальну місію. У принципі, ми хочемо бути біля наших клієнтів, допомогти місцевим жителям, які постійно живуть у війні, і також нашим військовим. Таким чином, ми відкриваємося навіть у зоні бойових дій", - додав співзасновник агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що Rozetka працює також у Миколаєві та Херсоні, які регулярно піддаються обстрілу з боку окупаційних військ РФ. У Херсоні ритейлер відкрився на третій день після деокупації, але в місті працюють ще не всі магазини, що були до війни. У Миколаєві робота Rozetka не припинялася, уточнив Чечоткін.

Онлайн-магазин електроніки та побутової техніки Rozetka був заснований 2005 року в Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними, пізніше співвласником компанії став фонд під управлінням Horizon Capital. Компанія дотепер трансформувалася в мультикатегорійний онлайн-маркетплейс, але також розвиває мережу власних магазинів, яка на лютий 2023 року становила 297 порівняно з 270 роком раніше. У грудні 2022 року відвідуваність Rozetka склала 40 млн осіб на місяць

 

 

Теги: #війна #rozetka #магазини

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