"Нова пошта" запустила послугу адресного забору посилок у Литві

Група компаній "Нова пошта" запустила в Литві можливість викликати кур'єра за адресою, щоб відправити документи та посилки до 30 кг в Україну, повідомила пресслужба групи в четвер.

Згідно з релізом, кур'єра можна викликати за будь-якою адресою на всій території Литви: навіть там, де ще немає відділень Nova Post.

Зазначається, що виклик коштує EUR3,5 до вартості доставки в Україну, проте до 13 серпня дається знижка 30% на доставку з Литви в Україну.

Щоб викликати кур'єра в Литві, потрібно самостійно підготувати посилку до відправлення, заповнити заявку на виклик кур'єра на сайті, застосунку або в бізнес-кабінеті, оплатити замовлення і передати його кур'єру в закритому вигляді.

"Нова пошта" нагадує, що відправлення посилки з Литви здійснюється зі стягненням митного платежу та 21% ПДВ, якщо вартість посилки перевищує EUR45. Тому в заявці потрібно заповнити вміст відправлення, оголошену або ринкову вартість кожної речі. Якщо реальна вартість відрізнятиметься від оголошеної, митна служба може здійснити переоцінку й нарахувати додаткові митні платежі одержувачу.

Як повідомлялося, "Нова пошта" відкрила перше відділення NovaPost у Литві 20 березня цього року. За межами України група також уже працює в Польщі, Чехії, Молдові, Румунії та Німеччині.

До мережі "Нова пошта" на початок липня входило понад 10 тис. відділень і понад 14 тис. поштоматів.

За даними "Стандарт-Рейтингу", виручка "Нової пошти" в першому кварталі 2023 року зросла в 2,1 раза - до 8 млрд 83,1 млн грн, EBITDA - майже в 4,4 раза, до 1 млрд 307,8 млн грн, а чистий прибуток - майже у вісім разів, до 1 млрд 54,91 млн грн.