Ткаченко: Нам не потрібні державні кіностудії, вони мають бути приватними і залучати інвестиції

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що кіностудії в Україні мають бути не державними, а приватними і залучати інвестиції.

"Я вважаю, що сфера кіно для нас одна з найголовніших щодо нашого промотування і можливостей колаборації. У цій сфері давно вже необхідно було зробити реформу інфраструктури. Я глибоко впевнений, що нам не потрібні державні кіностудії, вони мають бути приватними і залучати інвестиції", - сказав Ткаченко на зустрічі з представниками громадськості в Києві в понеділок.

Міністр також заявив, що необхідно відновлювати фінансування проєктів, на які можуть подаватися українські кінематографісти.