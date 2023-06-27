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11:25 27.06.2023

Ткаченко: Нам не потрібні державні кіностудії, вони мають бути приватними і залучати інвестиції

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Ткаченко: Нам не потрібні державні кіностудії, вони мають бути приватними і залучати інвестиції

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що кіностудії в Україні мають бути не державними, а приватними і залучати інвестиції.

"Я вважаю, що сфера кіно для нас одна з найголовніших щодо нашого промотування і можливостей колаборації. У цій сфері давно вже необхідно було зробити реформу інфраструктури. Я глибоко впевнений, що нам не потрібні державні кіностудії, вони мають бути приватними і залучати інвестиції", - сказав Ткаченко на зустрічі з представниками громадськості в Києві в понеділок.

Міністр також заявив, що необхідно відновлювати фінансування проєктів, на які можуть подаватися українські кінематографісти.

Теги: #мінкультури #ткаченко

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