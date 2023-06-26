"Нова пошта" відкрила перше відділення в Румунії

Група компаній "Нова пошта" запустила перше відділення Nova Post у столиці Румунії - Бухаресті, повідомляється в пресрелізі в понеділок.

"Румунія стала четвертою країною Європейського Союзу, де відкрилися відділення Nova Post, щоб надати можливість українцям і молдаванам, які проживають у Румунії, швидко отримувати посилки від рідних з дому і підтримувати один одного навіть на відстані", - зазначив співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

За його словами, відділення "Нової пошти" допоможуть місцевому бізнесу вийти на український ринок, де на них чекають 30 млн активних споживачів.

Відділення Nova Post відкрито в Бухаресті за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3, у ньому можна отримувати й надсилати документи та посилки до 30 кг, воно працюватиме з понеділка до суботи.

Уточнено, що вартість доставки з України до Румунії становить: документи - 250 грн, посилки до 2 кг - 400 грн, посилки до 10 кг - 600 грн, посилки до 30 кг - 1,2 тис. грн.

Як повідомлялося, "Нова пошта" вже працює в Польщі, Литві, Чехії, Молдові та планує відкриття відділень у Німеччині.

У мережі заснованої в 2001 році ГК "Нова пошта" зараз понад 6 тис. відділень в Україні. Вона надає повний спектр логістичних і пов'язаних з ними послуг.

До ГК входять українські та зарубіжні компанії, зокрема, "Нова пошта", "НП Логістик", платіжна система NovaPay і "Нова пошта Глобал".