Телеком

18:29 01.06.2023

Європарламент для захисту виборів-2024 від іновтручання рекомендує заборонити TikTok, обладнання та ПЗ із РФ і Китаю для нацурядів та установ ЄС

1 хв читати
Європарламент для захисту виборів-2024 від іновтручання рекомендує заборонити TikTok, обладнання та ПЗ із РФ і Китаю для нацурядів та установ ЄС

Європарламент на пленарній сесії в Брюсселі в четвер закликав до скоординованої стратегії для підвищення стійкості ЄС до іноземного втручання і маніпуляцій з інформацією та для захисту європейських виборів 2024 року.

На думку євродепутатів, "іноземне втручання, дезінформація й атаки на демократію, ймовірно, триватимуть у дедалі більших масштабах і стануть більш витонченими напередодні виборів до Європейського парламенту в червні 2024 року".

Звіт із відповідним попередженням спеціального комітету з іноземного втручання в демократичні процеси ЄС було затверджено голосами 469 депутатів. Проти виступив 71, і 75 утрималися, повідомила пресслужба ЄП.

У звіті відзначається необхідність протидії втручанню в роботу онлайн-платформ, критичної інфраструктури та стратегічних секторів, у виборчі процеси, а також кібератакам і прихованому фінансуванню політичної діяльності іноземними суб'єктами.

"Особлива увага у звіті приділяється втручанню Росії та Китаю в Євросоюзі, у країнах-кандидатах на вступ до ЄС, включно із Західними Балканами, і в країнах глобального Півдня", - наголошується в комюніке ЄП.

Депутати Європарламенту рекомендують "заборонити TikTok на всіх рівнях національних урядів (країн ЄС) і в установах Європейського Союзу та закликають Раду (ЄС) та (Європейську) комісію унеможливити використання обладнання та програмного забезпечення від виробників із країн із високим рівнем ризику, зокрема Китаю та Росії, таких як ByteDance, Huawei, ZTE, Касперський, NtechLab або Nuctech".

Теги: #вибори #європарламент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:50 01.06.2023
Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про постачання Україні боєприпасів, далі - переговори з Єврорадою

Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про постачання Україні боєприпасів, далі - переговори з Єврорадою

12:31 31.05.2023
Парламент Латвії не зміг обрати президента країни, буде другий тур голосування

Парламент Латвії не зміг обрати президента країни, буде другий тур голосування

08:46 31.05.2023
Парламент Латвії в середу проведе вибори президента

Парламент Латвії в середу проведе вибори президента

13:44 30.05.2023
Стано: Російські атаки на Київ та інші українські міста - варварський терор українців

Стано: Російські атаки на Київ та інші українські міста - варварський терор українців

22:48 28.05.2023
Зеленський привітав Ердогана з перемогою на виборах

Зеленський привітав Ердогана з перемогою на виборах

20:49 28.05.2023
Ердоган оголосив себе переможцем виборів у Туреччині

Ердоган оголосив себе переможцем виборів у Туреччині

19:13 28.05.2023
Ердоган перемагає з 57% голосів на виборах президента Туреччини - попередні результати

Ердоган перемагає з 57% голосів на виборах президента Туреччини - попередні результати

12:54 28.05.2023
І Ердоган, і Киличдароглу проголосували на виборах президента Туреччини

І Ердоган, і Киличдароглу проголосували на виборах президента Туреччини

02:32 25.05.2023
Губернатор Флориди Рон Десантіс підтвердив участь у президентських виборах

Губернатор Флориди Рон Десантіс підтвердив участь у президентських виборах

20:59 17.05.2023
Судова влада в Україні потребує перезавантаження, можливо із застосуванням механізму виборів на посади в НАБУ

Судова влада в Україні потребує перезавантаження, можливо із застосуванням механізму виборів на посади в НАБУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міністр Ткаченко: ніхто не має наміру закривати Telegram

Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

Україна запровадила нові санкції проти "Яндекс" і "Рамблер Груп", підприємств "Програмні продукти "Парус" і "1С-Галктика" - указ

Асоціація IT Ukraine ініціює заборону на використання держкомпаніями та бізнесом російського ПЗ

У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

ОСТАННЄ

Кількість звільнень в IT-компаніях світу перевищила 200 тис. цього року - дослідження

"Vodafone Україна" відновив можливість здійснювати дзвінки та надсилати SMS

Microsoft закликає до створення у США відомства для регулювання ШІ-застосунків

НАТО зацікавлене в українських оборонних інноваціях, а також інвестує один млрд євро в європейські стартапи

У РНБО обговорюють можливість відмови від китайського телеком-обладнання

"Київстар" виділив 20 млн грн у спільний із "Повернись живим" збір 175 млн грн на розмінування

"Укрпошта" з 1 липня припиняє приймання та доставку бандеролей

Meta у 2023 р. сплатила "податок на гугл" $10,3 млн, Google - $5,7 млн

monobank відклав запуск готового проєкту stereo в Польщі на невизначений термін

Ткаченко запрошує представників провідних анонімних телеграм-каналів для обговорення проблемних питань

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА