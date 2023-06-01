Європарламент для захисту виборів-2024 від іновтручання рекомендує заборонити TikTok, обладнання та ПЗ із РФ і Китаю для нацурядів та установ ЄС

Європарламент на пленарній сесії в Брюсселі в четвер закликав до скоординованої стратегії для підвищення стійкості ЄС до іноземного втручання і маніпуляцій з інформацією та для захисту європейських виборів 2024 року.

На думку євродепутатів, "іноземне втручання, дезінформація й атаки на демократію, ймовірно, триватимуть у дедалі більших масштабах і стануть більш витонченими напередодні виборів до Європейського парламенту в червні 2024 року".

Звіт із відповідним попередженням спеціального комітету з іноземного втручання в демократичні процеси ЄС було затверджено голосами 469 депутатів. Проти виступив 71, і 75 утрималися, повідомила пресслужба ЄП.

У звіті відзначається необхідність протидії втручанню в роботу онлайн-платформ, критичної інфраструктури та стратегічних секторів, у виборчі процеси, а також кібератакам і прихованому фінансуванню політичної діяльності іноземними суб'єктами.

"Особлива увага у звіті приділяється втручанню Росії та Китаю в Євросоюзі, у країнах-кандидатах на вступ до ЄС, включно із Західними Балканами, і в країнах глобального Півдня", - наголошується в комюніке ЄП.

Депутати Європарламенту рекомендують "заборонити TikTok на всіх рівнях національних урядів (країн ЄС) і в установах Європейського Союзу та закликають Раду (ЄС) та (Європейську) комісію унеможливити використання обладнання та програмного забезпечення від виробників із країн із високим рівнем ризику, зокрема Китаю та Росії, таких як ByteDance, Huawei, ZTE, Касперський, NtechLab або Nuctech".