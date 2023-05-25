monobank відклав запуск готового проєкту stereo в Польщі на невизначений термін

Співзасновник віртуального monobank Олег Гороховський заявляє про повну готовність до запуску схожого проєкту stereo в Польщі, однак не може назвати його можливі терміни.

"На жаль, через незалежні від нас обставини, випуск продукту відкладається на невизначений термін :(", - написав він у телеграм-каналі у четвер без уточнення цих обставин.

Гороховський повідомив, що команда успішно пройшла сертифікацію Apple Pay для stereo і тепер повністю готова до запуску проєкту в Польщі, на який уже є попереднє замовлення від більш ніж 230 тис. клієнтів.

Як повідомлялося, monobank з 18 січня відкрив попереднє замовлення на польський проєкт віртуального банку stereo by mono. Проєкт розраховує залучити як клієнтів-українців, яких у Польщі вже 3 млн, а також поляків. Для реєстрації необхідний буде номер запису в польській системі реєстрації населення (PESEL).