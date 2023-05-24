Держвидатки на ІТ зростуть на 7,6% у 2023 році

Державні видатки на інформаційні технології у 2023 році зростуть на 7,6% і становитимуть близько $590 млрд, прогнозує дослідницька компанія Gartner Inc..

"Уряди все частіше витрачають свої ІТ-бюджети на заміну застарілих застосунків", - зазначає головний аналітик Gartner Апекша Кошик.

Проведене дослідницькою компанією опитування ІТ-директорів засвідчило, що 57% керівників у держустановах планують збільшити фінансування модернізації застосунків у 2023 році порівняно з 42% торік.

Також Кошик звернула увагу на те, що багато урядів стикаються з нестачею фахівців у цій сфері. "Ліміти на оплату праці та обмежені ресурси для залучення й утримання ІТ-фахівців стають сьогодні дедалі серйознішою проблемою", - вважає експерт.

Зростання видатків цього року очікується практично у всіх категоріях. Винятком є тільки пристрої, оскільки користувачі продовжують користуватися технікою, купленою на початку пандемії COVID-19.

Найбільш значне збільшення держвидатків, як очікується, буде зафіксовано в сегменті програмного забезпечення - на 13,5%.