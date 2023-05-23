Телеком

20:34 23.05.2023

Застосунки на основі "Дії" імплементують Ефіопія та Занзібар - Федоров

2 хв читати
Застосунки на основі "Дії" імплементують Ефіопія та Занзібар - Федоров

Після запуску застосунку mRiik на базі "Дії" в Естонії створення власних застосунків на основі українського мобільного застосунку розпочали Ефіопія та Занзібар, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на конференції "Diia in DC: презентація цифрових досягнень України" у Вашингтоні за підтримки агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

"Естонія вже взяла коди "Дії" як основу для створення свого власного державного застосунку. Це якісний продукт. Ефіопія та Занзібар також почали запроваджувати "Дію". Ми зараз у стадії проведення переговорів з іншими країнами для укладення такої ж угоди", - сказав Федоров.

Глава USAID Саманта Павер заявила, що Україна була досі відома як житниця світу, що експортує пшеницю і кукурудзу в ближні і далекі країни. "Зараз Україна стає відомою через щось інше. Через новий продукт. Мінцифри працює над тим, щоб "Дія" стала інструментом відкритого джерела, який доступний іншим країнам для розвитку їхньої цивільної інфраструктури. І інші країни, включно з такими лідерами управління, як Естонія, переймають цей досвід, адаптують його під себе, будують щось подібне до "Дії" у себе", - зазначила Павер.

Вона нагадала, що в січні оголосила, що USAID підтримуватиме ті країни, які хочуть просуватися шляхом цифрової трансформації та розвивати свої можливості електронного врядування. "Який це має вигляд? Це, звісно ж, буде по-різному виглядати в різних країнах, але ми готові підтримувати наших партнерів на шляху цього прогресу", - сказала Павер, зазначивши, що USAID працює з Колумбією, Косово та Замбією. "Починаємо з цих трьох країн для того, щоб починати партнерство, розвивати нові цифрові послуги для громадян, розвивати інноваційні легкі платформи, подібні до тих, що ви побачите (під час презентації "Дія" - ІФ)", - сказала Павер.

Очільниця USAID запевнила, що фонд продовжить розвивати тісне партнерство з Україною в подальшому розвитку "Дії" і має намір сприяти співпраці з іншими країнами, "щоб українське лідерство надихало на нові цифрові трансформації глобально".

Раніше повідомлялося, що USAID планує надати близько $650 тис. для розробки підходу до впровадження аналога українського застосунку "Дія" в інших країнах світу. 19 січня Естонія стала першою іноземною державою, яка запустила застосунок mRiik на базі "Дії" - мобільного застосунку, вебпорталу та бренду цифрової держави в Україні, розробленого Міністерством цифрової трансформації.

 

 

Теги: #ефіопія #дія #занзібар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:21 16.05.2023
Право на отримання компенсації за зруйноване житло підтверджено лише у третини мешканців Маріуполя, які подали заявки в "Дію"

Право на отримання компенсації за зруйноване житло підтверджено лише у третини мешканців Маріуполя, які подали заявки в "Дію"

13:01 10.05.2023
Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

11:15 02.05.2023
Очільник МВС: У вересні плануємо перевести купівлю-продаж автомобілів у "Дію", зареєструвати авто в салоні можна буде вже в червні

Очільник МВС: У вересні плануємо перевести купівлю-продаж автомобілів у "Дію", зареєструвати авто в салоні можна буде вже в червні

15:23 24.04.2023
Виписку про несудимість тепер можна отримати онлайн - через застосунок "Дія"

Виписку про несудимість тепер можна отримати онлайн - через застосунок "Дія"

19:03 21.04.2023
Сервіс із компенсацій за пошкоджене війною житло "єВідновлення" запрацює в "Дії" з 10 травня - Шмигаль

Сервіс із компенсацій за пошкоджене війною житло "єВідновлення" запрацює в "Дії" з 10 травня - Шмигаль

13:42 03.04.2023
У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

20:11 10.03.2023
Штрафи автофіксації повертаються в застосунок "Дія"

Штрафи автофіксації повертаються в застосунок "Дія"

10:37 10.03.2023
Південно-Західну залізницю буде перейменовано на Центральну - Федоров

Південно-Західну залізницю буде перейменовано на Центральну - Федоров

10:52 06.03.2023
62% опитаних у "Дії" українців виступили за збереження 8 березня вихідним днем

62% опитаних у "Дії" українців виступили за збереження 8 березня вихідним днем

19:20 01.03.2023
Українці придбали понад 50 тис. військових облігацій через "Дію" в лютому

Українці придбали понад 50 тис. військових облігацій через "Дію" в лютому

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міністр Ткаченко: ніхто не має наміру закривати Telegram

Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

Україна запровадила нові санкції проти "Яндекс" і "Рамблер Груп", підприємств "Програмні продукти "Парус" і "1С-Галктика" - указ

Асоціація IT Ukraine ініціює заборону на використання держкомпаніями та бізнесом російського ПЗ

У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

ОСТАННЄ

Законопроєкт 8087 передбачає розширення повноважень Держспецзв'язку щодо захисту бізнесу від кіберзагроз - заступник голови відомства

Міністри оборони країн ЄС вирішили вжити заходів щодо зміцнення кібербезпеки

Використання програмної Платформи реєстрів дасть змогу заощадити близько 1 млрд грн під час створення 100 держреєстрів - Держспецзв'язку

Кількість кіберінцидентів цього року буде не меншою, ніж минулого - Держспецзв'язку

Російські хакери використовують неліцензійні програми для отримання доступу до пристроїв організацій і громадян України

Міністр Ткаченко: ніхто не має наміру закривати Telegram

Авіакомпанія "Нової пошти" виконала перший рейс

"Нова пошта" повідомляє про збій мобільного застосунку

Американський штат Монтана першим у США повністю заборонив застосунок TikTok

Користувачам застосунку "Київ Цифровий" доступні підказки про закриті вестибюлі метро

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА