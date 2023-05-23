Застосунки на основі "Дії" імплементують Ефіопія та Занзібар - Федоров

Після запуску застосунку mRiik на базі "Дії" в Естонії створення власних застосунків на основі українського мобільного застосунку розпочали Ефіопія та Занзібар, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на конференції "Diia in DC: презентація цифрових досягнень України" у Вашингтоні за підтримки агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

"Естонія вже взяла коди "Дії" як основу для створення свого власного державного застосунку. Це якісний продукт. Ефіопія та Занзібар також почали запроваджувати "Дію". Ми зараз у стадії проведення переговорів з іншими країнами для укладення такої ж угоди", - сказав Федоров.

Глава USAID Саманта Павер заявила, що Україна була досі відома як житниця світу, що експортує пшеницю і кукурудзу в ближні і далекі країни. "Зараз Україна стає відомою через щось інше. Через новий продукт. Мінцифри працює над тим, щоб "Дія" стала інструментом відкритого джерела, який доступний іншим країнам для розвитку їхньої цивільної інфраструктури. І інші країни, включно з такими лідерами управління, як Естонія, переймають цей досвід, адаптують його під себе, будують щось подібне до "Дії" у себе", - зазначила Павер.

Вона нагадала, що в січні оголосила, що USAID підтримуватиме ті країни, які хочуть просуватися шляхом цифрової трансформації та розвивати свої можливості електронного врядування. "Який це має вигляд? Це, звісно ж, буде по-різному виглядати в різних країнах, але ми готові підтримувати наших партнерів на шляху цього прогресу", - сказала Павер, зазначивши, що USAID працює з Колумбією, Косово та Замбією. "Починаємо з цих трьох країн для того, щоб починати партнерство, розвивати нові цифрові послуги для громадян, розвивати інноваційні легкі платформи, подібні до тих, що ви побачите (під час презентації "Дія" - ІФ)", - сказала Павер.

Очільниця USAID запевнила, що фонд продовжить розвивати тісне партнерство з Україною в подальшому розвитку "Дії" і має намір сприяти співпраці з іншими країнами, "щоб українське лідерство надихало на нові цифрові трансформації глобально".

Раніше повідомлялося, що USAID планує надати близько $650 тис. для розробки підходу до впровадження аналога українського застосунку "Дія" в інших країнах світу. 19 січня Естонія стала першою іноземною державою, яка запустила застосунок mRiik на базі "Дії" - мобільного застосунку, вебпорталу та бренду цифрової держави в Україні, розробленого Міністерством цифрової трансформації.